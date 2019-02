Stadt treibt Sanierung der Ulmer Straße voran

Die Stadtwerke setzen den 2018 begonnenen Austausch der Wasserleitung in der Ulmer Straße fort. Ab Ende März sollen die Rohre in dem Bereich zwischen der König-Wilhelm- und der Steinerstraße erneuert werden. Die Fahrbahn erhält bis zum Verkehrsknoten bei der Leonhardskapelle eine neue Deckschicht. Es wird – wie schon im ersten Sanierungsabschnitt – lärmmindernder Asphalt aufgetragen.

Am Montag hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats die Tiefbauarbeiten für den Rohraustausch im zweiten Abschnitt an die Firma Schwall vergeben, zum Angebotspreis von rund 140 700 Euro. Das Laupheimer Unternehmen ist auch mit der Straßensanierung beauftragt. Die Rohre selbst und die Hausanschlüsse schlagen mit knapp 50 000 Euro zu Buche, Planung und Bauleitung mit 17 000 Euro, sodass für die Sanierung der Wasserleitung in diesem Abschnitt Gesamtkosten von rund 207 500 Euro veranschlagt werden.

Kostensteigernd wirke sich aus, dass zusätzliche Hydrantenschächte benötigt werden und die Stichleitung von der Ulmer Straße in die Sebastianstraße ebenfalls dringend sanierungsbedürftig sei, erklärte Gunter Ast vom Amt für Bautechnik und Umwelt. Dort hat es im Herbst ebenfalls einen Rohrbruch gegeben.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind nur 150 000 Euro eingeplant. Der Betriebszweig Wasserversorgung soll die fehlenden rund 60 000 Euro im Lauf des Jahres an anderer Stelle einsparen.

Im Abschnitt zwischen der Steinerstraße und der Leonhardskapelle muss die Wasserleitung in der Ulmer Straße jetzt nicht erneuert, sagte Gunter Ast: „Dort liegen Rohre neueren Datums.“

Damit der Fahrbahnbelag erneuert werden kann – diese Kosten trägt das Land Baden-Württemberg –, wird die Ulmer Straße für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit können Busse den ZOB beim Stadtbahnhof nur eingeschränkt ansteuern. Ein Ersatzfahrplan ist in Arbeit. Die Anlieger werden bis auf kurzzeitige Einschränkungen Zugang zu ihren Grundstücken und Wohnungen haben, sagt die Stadtverwaltung. Der Aldi-Markt beim Friedhof werde provisorisch über die Friedhofstraße erreichbar sein.

Für die neue Deckschicht verwenden die Straßenbauer lärmmindernden Asphalt, sagte Gunter Ast. Dieses Material sei nicht so leise wie lärmarmer oder gar Flüsterasphalt. Mehr sei technisch aber nicht möglich, wenn wie in der Ulmer Straße nur die Deckschicht erneuert werden soll.

Der Lärmaktionsplan greift

Auf die Bundesstraße 30 dagegen wird demnächst lärmarmer Asphalt aufgebracht, und zwar auf dem Teilstück zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Nord und Laupheim-Süd, in Fahrtrichtung Biberach. Das fordere der im Juli 2018 vom Gemeinderat verabschiedete Lärmaktionsplan, berichtet Ast. Ausführende Baubehörde ist das Regierungspräsidium. Los geht’s Ende Juni. Die Anschlussstelle Laupheim-Mitte bleibt für die Zeit des Kinder- und Heimatfests noch offen, danach wird sie gesperrt.

„Lärmarmer Asphalt kommt nahe an Flüsterasphalt heran“, sagt Ast. Auf Schnellstraßen werde dieses Material erst seit Kurzem in die Fahrbahn eingebaut. Dazu müsse auch die unter der Deckschicht liegende Binderschicht ausgetauscht werden. Der im Jahr 2017 erneuerte B 30-Abschnitt bei Laupheim in Fahrtrichtung Achstetten hat noch keinen lärmarmen Asphalt.