Stadt stellt Plakatwände gebührenfrei zur Verfügung

Für die Landtagswahl sind an insgesamt acht Standorten in Laupheim und den Ortsteilen Plakatwände aufgestellt worden. Diese dienen vor der Landtagswahl am 14. März sowie vor der Bundestagswahl am 26. September als Werbeflächen für die unterschiedlichen Parteien. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, werden diese Tafeln zwischen den Wahlen nicht abgebaut. In dieser Zeit sollen die Werbeflächen Vereinen, Unternehmen und städtischen Einrichtungen gebührenfrei zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Wie die Stadtverwaltung erklärt, wolle sie mit dieser Aktion Projekte, Veranstaltungen und Aktionen von Laupheimer Vereinen stärken und unterstützen, die trotz der Corona-Pandemie ausgerichtet werden. Darum seien zwei Drittel aller Termine für Vereine vorgesehen. So können die Tafeln laut Stadtverwaltung für jeweils zwei Wochen gebucht werden, um auf verschiedene Aktionen oder Veranstaltungen hinzuweisen. Hierbei sei zu beachten, dass nicht für bestimmte Produkte geworben werden darf. Der Fokus solle auf Aktionen und Veranstaltungen liegen, wie etwa die Ankündigung eines Informationstags für angehende Auszubildende bei Unternehmen, Gewinnspiele, To-Go-Angebote oder Aktionen von Vereinen.

Um die Vereine und Unternehmen zu unterstützen, will die Stadtverwaltung auf Gebühren verzichten, die normalerweise für die Nutzung der Tafeln berechnet werden. Die Interessierten tragen demnach lediglich die Kosten für die Erstellung und Anbringung der Plakate selbst. Wie die Stadtverwaltung erklärt, sind weitere Bedingungen für die Vergabe, dass keine sittenwidrige Werbung plakatiert werden darf, keine Zeiträume hintereinander gebucht werden können und dass ein bestimmter Anteil der Zeiträume für Vereine vorgesehen ist. Ebenso sollen im Idealfall alle acht Werbetafeln für den gewünschten Zeitraum plakatiert werden. Da die Wände ein Maß von 5 Metern Breite auf 1,90 Metern Höhe aufweisen, könnten sich zwei Anbieter für einen Zeitraum melden und die Werbetafeln teilen. Die Vergabe erfolgt per E-Mail. Es können zwei Wunschtermine angegeben werden, da die Stadtverwaltung auf eine ausgewogene Platzierung von Vereinen und Unternehmen achten will.

Vereine, Unternehmen und Einrichtungen, die dieses Angebot nutzen möchten, können sich per E-Mail an presse@laupheim.de melden und ihre Wunschtermine nennen. Zur Terminvergabe werden die Kontaktdaten eines Ansprechpartners benötigt. Die Vergabe erfolgt über das Windhund-Prinzip, das bedeutet, dass Anmeldungen, die zuerst eingehen, vorrangig berücksichtigt werden. Allerdings achtet die Stadtverwaltung darauf, dass zwei Drittel der Termine für Vereine vorgesehen ist. Interessierte können sich für den Zeitraum 29. März bis 10. April bis zum 11. März zurückmelden. Für die Zeiträume ab dem 26. April ist eine Rückmeldung bis zum 11. April möglich. Für den Zeitraum zwischen 29. März und 10. April erfolgt die Rückmeldung in der Kalenderwoche 11. Für die Zeiträume nach dem 26. April gehen die Rückmeldungen in der Kalenderwoche 15 raus.