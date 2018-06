Stadt schafft neue Räume

Der Rektor der Anna-von-Freyberg-Grundschule, Wolfgang Mühlberger, zitierte in seiner Ansprache einen Architekten: „Räume sind nicht, Räume werden gemacht.“ Gleich mehrere hat die Stadt Laupheim in den vergangenen Wochen in der Wielandschule gemacht und gestern offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Zwei Spiel- und Begegnungsräume, ein Lese- und ein Teamzimmer im zweiten Obergeschoss stehen künftig für die Betreuung von 90 Schülern der Anna-von-Freyberg-Grundschule (AVF) zur Verfügung, die dort derzeit an der Ganztagesbetreuung beziehungsweise am Angebot der verlässlichen Grundschule teilnehmen.

Die Stadt reagierte damit auf die in den vergangenen beiden Jahren fast sprunghaft angestiegene Schülerzahl in der AVF. Die beiden Räume, die dort bisher für Betreuungsaufgaben genutzt wurden, wurden in zusätzliche Klassenzimmer umgewandelt. Die Betreuung wiederum findet nun in der Wielandschule in den renovierten und umgestalteten Räumen statt, die bisher von der Friedrich-Adler-Realschule besetzt waren, von dieser aber nach dem Schulneubau nicht mehr benötigt wurden.

„Es sollen Räume zum Spielen sein, zur Erholung, zur Begegnung und Kommunikation“, sagte Rektor Mühlberger. Vier pädagogisch geschulte Betreuerinnen kümmern sich unter der Leitung von Ulrike Pflug um die 50 Kinder, die als Ganztagesschüler angemeldet sind, und die 40 Kinder, welche die Betreuungszeiten des Angebots der verlässlichen Grundschule in Anspruch nehmen. „Positiv ist, dass die Klassenzimmer und die Betreuungsräume nun in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind“, so Mühlberger. Damit finde eine auch für die Kinder spürbare Trennung von Unterricht und Freizeit statt.

Wichtig sei auch, dass die Anna-von-Freyberg-Grundschüler sowohl die Mensa als auch die Betreuungsräume in der Wielandschule direkt über einen geschützten Schulweg erreichen könnten, so Hauptamtsleiter Josef Schoch, der bei der Stadt für Schulangelegenheiten zuständig ist. Bürgermeister Rainer Kapellen freute sich, dass die Raumproblematik auf eine so schnelle Weise habe behoben werden können. Nur insgesamt acht Wochen benötigten Bauamt und Bauhof für die Umsetzung der Maßnahme.

„Mein Dank geht an die Leiterin der Wielandschule, Angelika Kuppetz, die bereit ist, uns unter ihrem Dach zu beherbergen“, fügte Wolfgang Mühlberger an. Er bedankte sich auch bei Michael Seeler von der Laupheimer Firma Nic-Holzspielzeuge, die eine Puppenstube für das Spielzimmer spendete. Zweit- und Drittklässler der AVF dankten mit zwei Liedern, zwei Schülerinnen durften schließlich gemeinsam mit den Erwachsenen das Band zur symbolischen Freigabe der Räume durchschneiden.

Psychomotorikraum bald fertig

Bald wird es eine weitere Einweihung in der Wielandschule geben: Die Einrichtung des Psychomotorikraums, der die körperliche Handlungsfähigkeit von Kindern mit Entwicklungsverzögerung fördern soll, macht Fortschritte. „Der Umbau läuft, die Materialien sind bestellt. Ich hoffe, dass spätestens Ende Februar alles fertig ist und wir den Raum dann in Betrieb nehmen können“, erklärte Schulleiterin Angelika Kuppetz der SZ.