Stadt richtet Notfallbetreuung ein

Betroffene Familien sollten sich direkt am Montag an die jeweiligen Einrichtungsleitungen und Schulsekretariate wenden. Sie können auch das auf der städtischen Homepage hinterlegte Formular ausfüllen und an betreuung@laupheim.de schicken oder sich telefonisch unter 07392/ 704214 an die Stadtverwaltung wenden.