Stadt Laupheim zahlt 250 000 Euro an Büro K9

Nachdem die Pläne zum Neubau des Rathauses nicht umgesetzt werden, haben die Stadtverwaltung Laupheim und das Architekturbüro K9 eine Einigung hinsichtlich der Vertragsauflösung erreicht. Demnach zahlt die Stadt 250 000 Euro an das Architekturbüro.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erklärt, hatte das Büro K9 aus Freiburg den Architektenwettbewerb zum Rathaus 2019 mit einem Neubau-Entwurf gewonnen und war anschließend in die Planungsarbeit eingestiegen. Nachdem sich die Stadt Mitte 2020 aus dem Projekt zurückgezogen hatte, unterbreitete das Architekturbüro ihr einen Vorschlag zur Begleichung der bereits erbrachten Planungsleistungen und Regressansprüche, die durch den Wettbewerbssieg erworben wurden.

„Der vorgelegte Vorschlag von K9 wurde in Zusammenarbeit mit einer Fachanwaltskanzlei geprüft. Es handelt sich um eine rechtlich sehr komplexe Ausgangslage“, wird André Schick, Leiter des Amts für Bautechnik, in der Pressemitteilung zitiert. In konstruktiven Gesprächen, in denen von Beginn an Einigkeit darüber bestanden habe, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden sei, habe man sich letztlich auf eine Restzahlung in Höhe von 250 000 Euro für die erbrachten Leistungen und den Schadensersatz einigen können. Der Gemeinderat habe dieser Lösung einstimmig zugestimmt, heißt es in der Mitteilung.

„Gerne hätten wir das Projekt umgesetzt, danken nun jedoch der Stadt Laupheim für die seriöse Abwicklung dieses Themas“, wird Manfred Pribauer von K9 zitiert.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Laupheim und K9 wurde damit laut Mitteilung offiziell beendet und das gemeinsame Verfahren zum Neubau Rathaus Laupheim gilt so als abgeschlossen. Auf die Stadt kommen keine weiteren Regressansprüche von Firmen zu, die am Rathausneubau beteiligt werden sollten.