Stadt Laupheim weitet Testangebot aus

(sz) - Weil das Angebot des kommunalen Covid-19- Schnelltestzentrums in der Mittelstraße 18 sehr gut angenommen wird, will die Stadtverwaltung das Testangebot ausweiten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

So werden bereits am kommenden Samstag, 13. März, die Zeiträume für das Testen verlängert. Man kann sich jetzt von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Die Stadtverwaltung bittet darum, den gesamten Zeitraum zu nutzen, da erfahrungsgemäß sich vor allem zu Beginn eine Schlange bilde, während später der Andrang nachlasse.

Im Schnelltestzentrum kommen Antigen-Schnelltests zum Einsatz. Wer einen PCR-Test benötigt, muss sich entweder an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder an den Hausarzt wenden. Dasselbe gilt auch für Personen, die einen Verdacht haben oder bereits Symptome aufweisen.

Um die Hausarztpraxen zu entlasten, stellt das Schnelltestzentrum auf Anfrage auch Atteste bei einem negativen Befund aus.

„Derzeit befinden wir uns in einer kritischen Phase, da einerseits die langersehnten Lockerungen in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt wurden, andererseits aber die Infektionszahlen weiterhin hoch sind und teils sogar steigen. Um die Lage wirklich im Blick zu behalten, sind die Tests unabdingbar“, sagt die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind.

Die Tests sind kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laupheim sowie der Ortsteile und ebenso an Personen, die nachweislich in Laupheim oder den Ortsteilen arbeiten.