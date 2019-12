Stadt Laupheim verleiht Hedwig Uhlmann die Bürgermedaille

Bei der Jubilarfeier der Firma Uhlmann sind dieses Mal nicht nur langjährige Mitarbeiter geehrt worden. Die Seniorchefin Hedwig Uhlmann hat eine besondere Auszeichnung erhalten: die Bürgermedaille der Stadt Laupheim.

„Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten unfassbar vielen Menschen, Vereinen und Institutionen geholfen, vor allem durch Ihre großherzigen Taten, aber auch durch ein klares, aber immer freundliches und wertschätzendes Wort“, würdigte Oberbürgermeister Gerold Rechle Hedwig Uhlmanns Engagement. „Sie haben damit den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Stadtgesellschaft nach allerbesten Idealen und wie kaum eine Zweite gelebt.“

Seit Jahren verfolgen die Stadt Laupheim und die Firma Uhlmann gemeinsame soziale Projekte. Sei es die Kooperation zur Kinderbetreuung, das gemeinsame Kinderferienprogramm oder die Zusammenarbeit mit der Friedrich-Uhlmann-Schule: die Unterstützung der Firma Uhlmann zeigt sich in all diesen Bereichen. Das außergewöhnliche Engagement, das vor allem den jüngeren Laupheimerinnen und Laupheimern zu Gute kommt, sei dabei vor allem ein Verdienst von Hedwig Uhlmann, sagte der OB.

Von 1994 bis 2007 steuerte Hedwig Uhlmann die Geschicke des Unternehmens als Aufsichtsratsvorsitzende; auch heute noch ist sie Mitglied dieses Gremiums. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und vergrößert. Uhlmann gehört heute zu den drei größten Arbeitgebern am Ort und beschäftigt in Laupheim rund 1400 Mitarbeiter und nahezu 100 Auszubil- dende. Das Unternehmen ist international tätig und in seiner Sparte – Verpackungsmaschinen für die Pharma-Industrie – Weltmarktführer.

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung für Laupheim als Unternehmerin sei auch das sozial-caritative Wirken von Hedwig Uhlmann hervorzuheben, sagte Gerold Rechle. Dies zeige sich in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen, im Museumsbeirat, als stellvertretender Stiftungsvorstand der Laupheimer Bürgerstiftung, im Förderkreis des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW) in Ulm, im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und in der Gesellschaft Oberschwaben. Dies, zusammen mit ihrem vielfältigen Einsatz in der Bildungsarbeit und ihrem sozialen Engagement, habe die Stadt mit der Verleihung der Bürgermedaille besonders hervorheben wollen.