Stadt Laupheim verabschiedet ihre Auszubildenden

Eine Abschiedsfeier für die Auszubildenden, die dieses Jahr ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, fand schon am 27. Juli im Großen Sitzungssaal statt. „Auffallend war in diesem Jahrgang, dass der Schwerpunkt sehr stark im sozialen Bereich lag“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Laupheim.

So schlossen Annika Daiber und Regina Döhring ihre Ausbildung als praxisintegrierte Erzieherinnen ab, während Elena Heinz, Jennifer Kolb-Mark, Leonie Miller, Amelie Nieß und Lara Riegger ihr Anerkennungspraktikum absolvierten. Ein freiwilliges soziales Jahr beendeten Gwendolyn Faland, Nadja Falke, Marina Ganser, Leonie Schmidt sowie Jannis Botzenhard und Nico D’Andrade. Marie-Claire Hauser schloss ihre Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement ab.

Die Abschiedsfeier stand dieses Jahr unter dem Motto „Das Leben ist eine Reise“. Zum Abschluss dieser bedeutsamen beruflichen und persönlichen Etappe gratulierte Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind ganz herzlich: „Der heutige Tag stellt ohne Übertreibung einen wichtigen Meilenstein auf Ihrem beruflichen Weg da. Es freut mich sehr, dass wir als Stadtverwaltung Sie auf diesem bedeutenden Stück Ihres Weges begleiten durften.“. Auch Sabrina Sauter, Ausbildungsleitung der Stadt Laupheim freut sich für die Absolventinnen und Absolventen: „Ihr Abschluss bei der Stadt Laupheim bedeutet gleichzeitig der Beginn von etwas anderem, Neuen und Größerem.“

Neben einer großen Vielzahl an unterschiedlichen Ausbildungsberufen bietet die Stadtverwaltung Laupheim ebenso Anerkennungspraktika sowie die Möglichkeit auf ein freiwilliges soziales Jahr an. Interessierte finden alle Informationen dazu auf der Homepage der Stadt Laupheim und können sich unter https://www.karriere-stadt-laupheim.de/index.php die möglichen Angebote genauer ansehen.