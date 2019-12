Stadt Laupheim hebt Abkochgebot auf

Gute Nachricht für die Laupheimer: Das Abkochen des Trinkwassers in den zuletzt bekanntgegebenen Bereichen Zeppelinstraße (ungerade Hausnummern 01 bis 43), Biberacher Straße (von Hausnummer 44 bis Kreisverkehr/Abfahrt B 30 Richtung Ulm) ist ab sofort nicht mehr erforderlich. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Chlorung des Trinkwassers wird in den oben genannten Straßenzügen noch etwa eine Woche fortgeführt.

Durch weitere Untersuchungen des Trinkwassers im Stadtgebiet Laupheim konnte eine Verkeimung mit coliformen Bakterien im restlichen Stadtgebiet ausgeschlossen werden. Die Ursache für die Verkeimung ist noch nicht bekannt. Sie wird weiterhin gesucht.

Über das Ende der Chlorung wird zu gegebener Zeit in der SZ und auf der Homepage der Stadt Laupheim informiert.

Wie berichtet, war bei einer Routinekontrolle in der Trinkwasserversorgung der Stadt Laupheim eine Verunreinigung mit coliformen Keimen in Teilen des Trinkwassernetzes der Kernstadt Laupheim festgestellt worden. Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt zur Vermeidung von wasserbedingten Infektionskrankheiten für einen Teilbereich des Trinkwassernetzes ein Abkochgebot und die Chlorung des Trinkwassers für die betroffenen Kunden erlassen. Während das Abkochgebot ab sofort aufgehoben ist, besteht die Chlorung des Trinkwassers weiter.

Wie die Stadtverwaltung weiter erläutert, ist das Desinfektionsmittel Chlor in der von der Trinkwasserverordnung erlaubten Konzentration für den menschlichen Genuss unbedenklich. Die desinfizierende Wirkung kann jedoch verschiedene biologische Prozesse beeinträchtigen, zum Beispiel das Brauen von Bier. Für Aquarien ist gechlortes Wasser ungeeignet.