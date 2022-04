Stadt Laupheim ehrt Jugend-musiziert-Preisträger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sechs junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule Gregorianum haben erfolgreich am 59. Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Eine Kostprobe ihres Könnens haben sie am 26. April in der Musikschule gegeben. Im Anschluss daran wurden sie von der Ersten Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, Eva-Britta Wind, für ihre Leistung geehrt.

„Dieses Jahr konnte der Wettbewerb glücklicherweise wieder in Präsenz stattfinden“, sagte Musikschulleiter Richard Brenner. Zwar seien in diesem Jahr nicht so viele Schülerinnen und Schüler bei „Jugend musiziert“ angetreten wie in den Jahren vor der Pandemie, dafür haben alle sechs erste Preise errungen, vier davon sogar mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Die Cellistin Sara Turan darf sich sogar im Juni beim Bundeswettbewerb in Oldenburg mit den Besten der Republik messen. Sie zeigte mit dem ersten Satz aus der Cello-Suite von Gasparo Cassado, über welch große Musikalität und technisches Können sie mit ihren 16 Jahren bereits verfügt. Festliche Bläserklänge, begleitet von konzentriertem Klavierspiel, boten der 10-jährige Bastian Mainka (Horn) und die 12-jährige Salome Beck (Klavier) mit Purcells „Trumpet Voluntary“ dar. Sie hatten sich ebenso wie der Schlagzeuger Lennart Balko (11 Jahre) auch auf Landesebene einen ersten Preis erspielt. Lennart hatte das Vorspiel mit „Groove for you“ von Eckhard Kopetzki rhythmisch und dynamisch ausgefeilt eröffnet.

Eva-Britta Wind dankte den vieren für ihre Beiträge. Musik erfordere die Fähigkeit, Emotionen zu erfassen und zu transportieren: „Ihr seid hier ganz ausgezeichnete Kommunikationsexperten“, lobte sie. Ihr Dank galt auch den Eltern, die dieses Hobby finanziell und ideell unterstützen, sowie den Lehrern - Adriano Orlandi, Jessica Porter, Michael Strele und Helmut Zeihsel - für die wöchentliche Motivation im Unterricht. Allen Preisträgern überreichte sie ein kleines Dankeschön: Leon Stöferle (Schlagzeug solo): 1. Preis; Tim Schwenk (Schlagzeug solo): 1. Preis; Bastian Mainka und Salome Beck (Duo: Klavier und ein Blechblasinstrument): 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, dort 2. Preis; Lennart Balko (Schlagzeug solo): 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, dort 2. Preis; Sara Turan (Tiefe Streicher solo): 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, dort 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.