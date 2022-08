Stadt lädt zu deutsch-französischem Abend ein

Die Stadt Laupheim lädt für Samstag, 3. September, mit den Musikerinnen Bérengère Le Boulair an der Geige, und Christiane Reiling am Cello, zu einem deutsch-französischen Abend ein. Das Konzert findet in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule statt, wobei der Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr ist. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Musikalisch verweben die zwei Künstlerinnen ganz eigene deutsch-französische Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So wurde Bérengères Großvater im Zweiten Weltkrieg in ein Arbeitslager nach Kattowitz geschickt, während Christianes Mutter 1949 als Au-Pair-Mädchen Paris kennenlernte. So verschiedenen diese beiden Erlebnisse sind, so variationsreich sind auch die an diesem Abend gespielten Stücke. Neben Maurice Ravels berühmte Sonate für Geige und Cello werden ebenso Stücke von Bach, die Filmmusik von L’oiseau sowie eine eigene Komposition von Bérengère – bei der auch Steptanzschuhe zum Einsatz kommen – aufgeführt. Darüber hinaus werden weitere Werke von französischen und deutschen Komponisten und Komponistinnen zu hören sein. Die Musikerinnen ziehen auch durch ihr szenisches Spiel die Zuhörenden in ihren Bann und lassen sie einen wundervollen Abend erleben, heißt es in einer Vorschau der Stadt Laupheim.

Beim anschließenden „verre de l´amitié“ können Eindrücke und Erinnerungen geteilt werden, wobei Inspiration und neue deutsch-französische Ideen wie von selbst kommen. Die Dritte im Bunde, Catherine Hardouin, hat dafür Fragebögen entwickelt, die ins Gespräch helfen sollen und bietet im Oktober, zusammen mit den Musikerinnen, erstmals einen Workshop in Berlin unter dem Titel „ZusammenTun“ an. Wer daran Interesse hat, kann sich in eine E-Mail-Liste eintragen.