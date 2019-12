Stadt lässt Bäume für die Verkehrssicherheit fällen

Von Schwäbische Zeitung

Aufgrund technischer Probleme ist es zu massiven Störungen bei der Produktion unserer Wochenendausgabe gekommen. In deren Folge haben Tausende Leserinnen und Leser fast aller Lokalausgaben ihre Zeitung am Samstag mit mehrstündiger Verspätung erhalten.

Zusteller konnten erst am Morgen mit ihrer Arbeit beginnen Durch die mehrstündige Druckverzögerung waren die Zeitungen in einigen Landkreisen erst in den Morgenstunden verfügbar. Erst dann konnten die Zusteller mit Ihrer Arbeit beginnen.