Stadt erweitert die Kesselanlage in der Heizzentrale

Die Kesselanlage in der städtischen Heizzentrale in der Rabenstraße wird erweitert. Die Planung hat der Gemeinderat zum Preis von 30 000 Euro an das Laupheimer Ingenieurbüro Spleis vergeben.

Aktuell verfügt die Heizzentrale im Keller der Friedrich-Adler-Realschule über Blockheizkraftwerke (BHKW) mit einem Leistungsvermögen von bis zu 300 Kilowatt, eine Pelletkessel-Anlage (bis zu 700 KW) und eine Öl-/Gas-Kombination (bis zu 2800 KW). Die BHKWs und die Pelletkessel-Anlage laufen bisher unter Dauerlast, die Gas-Kombi wird bei Bedarf zugeschaltet.

„Sollte es zu einem Ausfall eines der Wärmeerzeuger kommen, so ist die Betriebssicherheit gefährdet“, heißt es in einer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Da die erzeugte Wärme nicht nur an städtische Einrichtungen wie die umliegenden Schulen und Sportstätten und das Parkbad, sondern auch an Privatkunden wie das Activ-Center und das ASB-Seniorenzentrum „An der Rottum“ verkauft wird, stehe die Zuverlässigkeit des Wärmesystems an oberster Stelle. Eine Erweiterung der Kesselanlage sei deshalb geboten.

Bei der Planung müsse auch berücksichtigt werden, dass weitere städtische Liegenschaften wie das „Hotel Post“, das nach erfolgter Sanierung die Volkshochschule beherbergen soll, und die geplante Dreifach-Sporthalle am Laubachweg an die Wärmeversorgung angeschlossen werden sollen. Mehr Flexibilität bei der Steuerung der Anlagen könne zudem die Betriebskosten optimieren.

In den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke sind für die Erweiterung der Kesselanlage 205 000 Euro eingestellt worden.