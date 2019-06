Stadt ebnet Weg für Werkserweiterung von Kässbohrer

Von Schwäbische Zeitung

Ein 56-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen hat einen defekten Autotransportanhänger mit einem schwarzen Audi A3 auf dem Weg von Baindt (Kreis Ravensburg) in Richtung Sigmaringen verloren.

Der ortsunkundige Mann erschien am Samstagabend beim Polizeirevier Weingarten und teilte mit, dass er den Anhänger seit Donnerstag nicht mehr finde.

Zugfahrzeug erleidet technischen Defekt Der Mann gab an, dass er den Audi am Donnerstag in Baindt abgeholt habe und anschließend in Richtung Sigmaringen gefahren sei, um in Meßkirch ein ...