Stabwechsel bei den Laupheimer Citymusikanten

Einen Dirigentenwechsel hat es bei den Laupheimer Citymusikanten gegeben. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Auf Masako Turan folgt Diana Dörflinger.

„Wie für fast alle Vereine in der Region war dieses allmählich zu Ende gehende Jahr 2020 für die Laupheimer Citymusikanten ein Jahr in Warteposition“, ziehen die Citymusikanten in ihrer Pressemitteilung Bilanz. Leider seien die im Frühjahr noch vorhandenen Hoffnungen auf den einen oder anderen Auftritt im Sommer und Herbst enttäuscht worden. „Aufgrund der noch vorhandenen hohen Corona-Fallzahlen kann auch das Weihnachtsspielen am Heilig Abend vor der Marienkirche und die sehr beliebte Weihnachtsmeditation zwischen den Jahren nicht stattfinden“, so die Citymusikanten.

2020 brachte für die Laupheimer Citymusikanten eine personelle Veränderung: Die bisherige Dirigentin Masako Turan übergab den Dirigentenstab an Diana Dörflinger. Diese habe in den ersten Proben schnell die Herzen der Citymusikanten gewinnen können und sei durch ihre fachkompetente und umgängliche Art schnell ein fester Bestandteil der Citymusikanten geworden, so der Verein.

Abschied nehmen musste die Kapelle in diesem Jahr von ihrem Ehrendirigenten Peter Zoller, der im Sommer nach langer Krankheit verstarb.