St. Elisabeth-Stiftung hofft auf Genehmigung des Bauantrags bis Ende 2018

Ein Pflegeheim mit 45 Plätzen und eine Tagespflege mit 15 Plätzen möchte die St. Elisabeth-Stiftung im künftigen Gesundheitszentrum am Bronner Berg betreiben. „Wir setzen darauf, dass der Bauantrag bis Ende des Jahres genehmigt ist“, sagte Vorstandsmitglied Matthias Ruf der „Schwäbischen Zeitung“.

Das Pflegeheim kommt unter ein Dach mit dem künftigen geriatrischen Zentrum, das 50 Betten für geriatrische Reha, 30 Betten für Innere Medizin und eine Akutstation vorsieht. Das Pflegeheim ist im Erdgeschoss des Neubaus geplant, die Geriatrie im Obergeschoss. Die hierfür erforderliche Koordination zwischen der Stiftung und der Sana „läuft und funktioniert aus unserer Sicht sehr gut“, sagt Matthias Ruf. „Die Pläne liegen vor, mit kleineren Änderungen wurden Einwände von Anwohnern berücksichtigt.“ Sobald der Laupheimer Gemeinderat die notwendige Bebauungsplanänderung als Satzung beschlossen hat, könne der Bauantrag gestellt werden – „wir hoffen auf eine Genehmigung bis Ende des Jahres“.

Mit dem aktuellen Stand des Projekts sei man zufrieden, erklärt Ruf. „Wir wissen: Bauen in dieser Dimension braucht Zeit, gar nicht so sehr für das Bauen selbst, sondern für die Planung und Genehmigungen.“

Die St. Elisabeth-Stiftung investiert in ein neues Pflegeheim, weil die heutigen Räumlichkeiten in Laupheim den aktuellen Anforderungen der Landesheimbauverordnung nicht mehr genügen. So sind Doppelzimmer nicht mehr zulässig, und künftig nur noch 15 Bewohner pro Wohngruppe. „Manches entspricht aber auch so nicht mehr unseren Ansprüchen an ein zeitgemäßes Pflegeheim“, sagt Matthias Ruf, „zum Beispiel, dass jeder Bewohner aktuell nur durch den Gemeinschaftsraum in sein Zimmer kommt.“ Die in der Landesheimbauverordnung vorgesehene Übergangsfrist endet im August 2019. Es gebe jedoch die Möglichkeit einer Übergangsregelung, sagt Ruf. „Wir sind dazu im Austausch mit der Heimaufsicht.“

Für das Pflegeheim inklusive Tagespflege geht die St. Elisabeth-Stiftung aktuell von einem Investitionsbedarf von acht Millionen Euro aus, bei einer Bruttogrundfläche von etwa 3200 Quadratmeter. Zuschüsse gebe es für den Bau von Pflegeheimen nicht mehr.

Miete oder Eigentum?

„Es wird nicht mit einem externen Investor gebaut“, erklärte Ruf gegenüber der SZ. Die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH teilte dazu in einer schriftlichen Stellungnahme mit: „Wie bereits kommuniziert, werden Sana, der Landkreis Biberach sowie die Stadt Laupheim eine Betreibergesellschaft gründen, die Zentrum für Älterenmedizin im Landkreis Biberach GmbH. Die Betreibergesellschaft soll als Bauherr für den Großteil der Maßnahmen, ausgenommen das Ärztehaus, auftreten. Dies ist unter anderem auch hinsichtlich der möglichen Förderung durch das Land notwendig. Ob die St. Elisabeth-Stiftung künftig jedoch Mieter oder Eigentümer des dann von ihr genutzten Gebäudeteils sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.“

In jedem Fall aber gehört zum Gesamtkonzept ein weiteres Gebäude; darin soll betreutes Wohnen („Wohnen mit Service“) realisiert werden, ebenfalls in Regie der St. Elisabeth-Stiftung. Dieses Haus kann freilich erst in einem zweiten Schritt gebaut werden. Das Konzept für ein Gesundheitszentrum am Bronner Berg sieht vor, dass im nördlichen Teil des Areals zunächst das geriatrische Zentrum und das Pflegeheim entstehen sowie das Ärztehaus. Wenn diese Gebäude bezogen sind, wird das alte Krankenhaus abgerissen. Ein Teil der dadurch frei werdenden Fläche bietet dann Platz für betreutes Wohnen. „Hier sind wir momentan in der Feinplanung“, sagt Matthias Ruf.