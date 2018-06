Städtischer Schuldenberg soll 2013 weiter schmelzen

23 551 881 Euro: Das ist der Gesamtschuldenstand der Stadt Laupheim am 1. Januar 2013 gewesen. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Verbindlichkeiten um 1,8 Millionen Euro gestiegen, in erster Linie wegen neuer Darlehen für die Beteiligung am Strom- und Gasnetz. Mit 2,66 Millionen Euro hat sich der Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim eingekauft. Der Kämmerer Gerold Rechle spricht in diesem Fall freilich von rentierlichen Schulden, mit denen Erträge erwirtschaftet werden.

Die Verbindlichkeiten im städtischen oder Kernhaushalt konnten 2012 dagegen erneut verringert werden, um fast 1,5 Millionen Euro. Hier steht die Stadt nun aktuell mit 16,46 Millionen Euro in der Kreide, das sind 763 Euro pro Einwohner. Ein immer noch überdurchschnittlicher Betrag, sagt Rechle, aber gleichwohl der niedrigste Stand seit vielen Jahren. Ende 2008 betrug das Soll noch 24,24 Millionen.

Auch in diesem Jahr sollen die Schulden im Kernhaushalt schrumpfen, um annähernd eine Million. Die jährlichen Zinsausgaben haben sich seit 2008 halbiert, auf rund 600 000 Euro. Der Schuldenpegel des städtischen Eigenbetriebs indes könnte von 7,1 auf 8,7 Millionen Euro steigen, wegen Investitionen in das Wassernetz und wenn die Stadt ein Parkhaus baut. Der Haushaltsplanentwurf sieht dafür Darlehen vor.

Der Gesamtschuldenstand würde dann Ende 2013 voraussichtlich bei 24,17 Millionen Euro liegen, 620 000 Euro mehr als jetzt. Die Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt würde sich von 1168 auf 1191 Euro erhöhen. Zum Vergleich: Baden-württembergische Städte mit 10 000 bis 20 000 Einwohnern sind zurzeit im Schnitt mit 1081 Euro je Bürger belastet, Städte mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern mit 1221 Euro.

Dank eines tiefen Griffs in die Rücklagen soll der städtische Haushalt auch 2013 ohne neue Kredite auskommen. Für die Zeit danach sind Sorgen durchaus begründet: Bei normalem Verlauf werde der Etat ab 2014 zwar wieder Überschüsse abwerfen, prognostiziert der Kämmerer – sie würden jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um künftige Investitionen ohne Kreditaufnahme finanzieren zu können. Dazu brauche es strukturelle inhaltliche Veränderungen.