Sprungbrett ins Leben: Die Laupheimer Realschule feiert 50. Geburtstag

Am 18. Juli 1968 kam der Anruf aus dem Stuttgarter Kultusministerium: „Genehmigt!“ Die Stadt Laupheim durfte eine Realschule eröffnen. Bereits im September startete sie mit 65 Jungen und Mädchen in zwei Klassen. Jetzt ist sie 50 Jahre alt – das wurde am Dienstag gefeiert. Die Gratulanten bescheinigten der Jubilarin, die seit 1995 Friedrich-Adler-Realschule heißt, ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Bildungsarbeit.

Kinder in ihrer Persönlichkeitsfindung unterstützen, sie auf Ausbildung und Beruf vorbereiten, ihnen dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu entfalten und sich in Gegenwart und Zukunft zurecht zu finden, Werte wie Toleranz und Liebe zur Heimat vermitteln: Dafür stehe die Laupheimer Realschule seit 50 Jahren, sagte die Schulleiterin Petra Schänzle. Sie dankte allen am Schulleben Beteiligten für ihr Mitwirken und zeigte sich insbesondere stolz auf das Kollegium, „das die Realisierung von Träumen als gemeinsame Sache betrachtet“. Das Vertrauen, das Eltern in die Schule setzten, werde auch künftig Verpflichtung und Auftrag sein.

„Mit Freude, fast schon Verlangen“ blicke sie auf das finanzielle Polster der Stadt, sagte Schänzle an die Vertreter des Schulträgers gewandt und fügte hinzu: „Wir zählen darauf, dass Ihnen Ihre Realschule lieb und teuer ist und bleibt.“

Das sei durchaus der Fall, bedeutete OB Gerold Rechle: „Die Realschule erhält in den nächsten Jahren eine Verjüngungskur.“ 1,3 Millionen Euro will die Stadt in die Sanierung des Gebäudes stecken und profitiert dabei von einem 717 000-Euro-Zuschuss des Bundes. Im Sommer startet zudem die Umsetzung des Medienentwicklungsplans.

Rechle würdigte das Streben der Friedrich-Adler-Realschule, ihre Schüler zu verantwortungsbewussten, selbstständigen und weltoffenen Menschen zu erziehen. Er überreichte Petra Schänzle eine Zeitkapsel. Darin sollen Dokumente verwahrt werden, die einst erzählen können, wie es mit der Schule weitergegangen ist.

„Dann tritt man für andere ein“

Der evangelische Schuldekan Michael Pfeiffer zitierte den Namensgeber der Schule. „Unser Leben wäre armselig, wenn uns nicht die Einbildungskraft, die Phantasie eingeboren wäre“, schrieb Friedrich Adler Ende 1937 in den Monatsblättern des Jüdischen Kulturbunds. Diese Eigenschaften habe Adler der Entrechtung und Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten entgegengesetzt, sagte Pfeiffer und warnte: „Die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen ist inzwischen auch in der Mitte unserer Gesellschaft kein Tabu-Thema mehr.“ Aufgabe der Schule sei es hier, Achtsamkeit zu lehren: „Die Schüler sollen empfindsam werden, wenn die eigene oder die Würde anderer angetastet wird.“ Das gelinge am besten in einem Klima gegenseitigen Respekts, wie es das Leitbild der Friedrich-Adler-Realschule postuliere. „Dann tritt man für andere ein und schaut nicht weg.“ Pfeiffers Geburtstagswunsch: „dass ein solches Klima der Achtsamkeit immer wieder im Alltag der Schule spürbar wird“.

Norbert Nitsche vom Staatlichen Schulamt Biberach würdigte die Friedrich-Adler-Realschule, die heute rund 900 Schüler zählt, als wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft in und um Laupheim. Sie sei Ausgangspunkt unterschiedlichster Lebensentwürfe; als „Schule mit Courage“ zeige sie klare Kante gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Die Elternbeiratsvorsitzende Antje Held lobte das Engagement des Lehrerkollegiums, dessen Arbeit mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung nicht einfacher geworden sei. Als Vitaminspritze überreichte sie einen Obstkorb.

Musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde vom Schulchor, der Schulband und der Neigungsgruppe Musik Klasse 6. Die Cheerleaders formten am Ende ihres schwungvollen Auftritts mit den Pompons die Zahl 50.