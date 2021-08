Sportlicher Spaß nach Corona-Durststrecke

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist auch das Sommerferienprogramm 2021 des TSV Laupheim ein großer Erfolg gewesen.

Für 60 Kinder ging eine erlebnisreiche und von sportlicher Bewegung geprägte Woche zu Ende. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Sport“ durften die Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren verschiedene Sportangebote des TSV Laupheim kennenlernen. Aufgeteilt in vier Gruppen, wurden sie von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern der einzelnen Abteilungen sowie der TSV-Kindersportschule täglich unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften betreut. „Gerade nach der Corona-Durststrecke ist es umso wichtiger, den Kindern Sport und Bewegung anzubieten“, so TSV-Präsident Hilmar Kopmann, „denn der Nachholbedarf ist riesig.“

So lernten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Sportarten und Bewegungsformen kennen, die sie sonst vermutlich nicht ausprobiert hätten. „Die Kinder waren total begeistert und hatten richtig Freude, gemeinsam mit Gleichaltrigen Sport zu machen“, so die verantwortlichen Organisatorinnen auf TSV-Seite, Sandra Schmidt und Laura Stoll – beide Trainerinnen in der Kindersportschule des TSV. So gestalteten sich die Tage allesamt abwechslungsreich und täglich aufs Neue motivierend. Kleine Spiele und Zirkuspädagogik standen ebenso auf dem Programm wie Tischtennis, Badminton, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Hockey, Taekwondo, ein Geräte-Turn-Parcours sowie Tchoukball – je nach Alter waren die Angebote etwas unterschiedlich gestaltet. Große Unterstützung fand das Programm durch die einzelnen Abteilungen des TSV Laupheim, die mit ihren Trainerinnen und Trainern für kindgerechte, attraktive und motivierende Stunden sorgten.

„Für den TSV Laupheim hat sich diese Aktion gelohnt – allein schon, um den Kindern Freude und Spaß am Sport zu vermitteln“, so Kopmann. „Vielleicht haben wir bei manchen sogar so viel Begeisterung geweckt, dass sie nach den Sommerferien beim vielfältigen Vereinsangebot des TSV Laupheim weitermachen wollen.“