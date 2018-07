Sportlich: Strampeln für einen guten Zweck

Sina Schick aus Laupheim ist eine sportliche Frau. Die 22-Jährige jobbt als Trainerin im Fitnessstudio Medi Zen in Burgrieden-Bühl. Sie finanziert damit auch ihr Wirtschaftsingenieursstudium an den Hochschulen Ulm und Neu-Ulm. Ein Semester lang beschäftigen sich die Studenten mit dem Thema „Projektmanagement“, das es auch in der Praxis umzusetzen gilt. „Da hatte ich die Idee, einen Spinning-Marathon für einen guten Zweck zu organisieren“, sagt Sina Schick.

Zusammen mit ihren Kommilitoninnen Patricia Piehler, Christina Pfender und Verena Inboden entwickelte sie ein Konzept, mit dem möglichst viele Menschen zur Bewegung bewegt werden sollen. Und zwar weniger der schlanken Linie wegen, sondern Kindern aus dem Raum Laupheim zuliebe: Der Erlös fließt an den Ortsverband des Kinderschutzbundes.

Zunächst schrieben die vier Studentinnen rund ein Dutzend Laupheimer Firmen an mit der Bitte, eines oder mehrere Spinning-Räder bis zu acht Stunden lang gegen eine Spende in beliebiger Höhe im Fitnessstudio Medi Zen anzumieten. Auf den Sattel sollten sich Firmenmitarbeiter, deren Familienangehörige oder Freunde setzen. „Die von den Betrieben gesponserten Fahrer spenden uns ihre Kondition“, schrieben die Studentinnen in ihrem Konzept.

Dabei sind nicht etwa nur Sportskanonen gefragt, sondern auch weniger Geübte. Zwar werden die Trittfrequenz und die Fahrweise (Treten im Sitzen oder Wiegetritt) durch den Rhythmus der Begleitmusik unter Anleitung ausgebildeter Spinningtrainer vorgegeben, die Stärke des Trittwiderstands aber bestimmt jeder Fahrer selbst. Alle ein bis zwei Stunden erfolgt in der Regel ein Fahrerwechsel.

Jürgen Henninger, Geschäftsführer des Medi Zen, war von der Idee angetan und stellt am Sonntag, 29. Mai, sein Studio beziehungsweise dessen 21 Spinning-Räder zur Verfügung. Ursprünglich sollten 20 weitere dieser Indoor-Bikes angeschafft werden, doch das ist wohl nicht nötig. Denn die Resonanz bei den angeschriebenen Firmen war gleich Null.

Sehr zur Enttäuschung der Studentinnen. Möglicherweise liege es am neun Tage zuvor stattfindenden Sponsorenlauf am Carl-Laemmle-Gymnasium. „Die Unternehmen haben zu einer Laupheimer Schule vielleicht eine stärkere Bindung als zu einer Studentin aus Laupheim“, vermutet Sina Schick.

Jeder kann mitmachen

Jetzt hoffen sie und ihre drei Kommilitoninnen, das Projekt doch noch retten zu können, indem sie auch Privatpersonen zur Teilnahme einladen. „Wir haben in unseren Bekanntenkreisen Werbung gemacht. Rund 15 haben sich angemeldet, zwei davon wollen sogar acht Stunden durchradeln“, berichtet Sina Schick. Weitere Teilnehmer, die etwas für ihre Gesundheit und für den Kinderschutzbund tun möchten, sind willkommen. Die Studentinnen wollen sich auch selbst aufs Rad setzen.

Alle Teilnehmer erhalten eine Einweisung und Betreuung durch zertifizierte Spinning-Trainer. Zum Preis von drei Euro kann man sich eine vom Studio zur Verfügung gestellte Getränkeflasche beliebig oft mit isotonischen Getränken füllen lassen. Außerdem werden Kaffee und Kuchen verkauft, der Erlös hiervon geht ebenfalls an den Kinderschutzbund.