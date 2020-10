Sportbund zeichen Ivo-Schaible-Schule aus

Der Württembergische Landessportbund WLSB hat 24 Schulen für ihre Platzierung beim Sportabzeichenwettbewerb ausgezeichnet. Unter den Geehrten war auch die Baustetter Ivo-Schaible-Schule. Sie belegte Platz 5 in der Kategorie der Schulen bis 150 Schülern. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund des Lockdowns musste vor den Sommerferien auch die alljährliche Auszeichnung der besten Sportabzeichen-Schulen durch den Württembergischen Landessportbund (WLSB) ausfallen. Der WLSBist die Dachorganisation des Sports in Württemberg, er fördert den Breiten- wie Spitzensport.

Die Urkunden und Sachpreise hat der WLSB nun nach dem Wiederbeginn des Unterrichts an die 24 Siegerschulen – das sind die jeweils die sechs Bestplatzierten in den vier Kategorien – per Post verschickt. Die Baustetter Ivo-Schaible-Schule belegte in der Kategorie der Schulen bis 150 Schülern den fünften Platz.

Die Auszeichnungen im Schulwettbewerb des Deutschen Sportabzeichens werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Rund 13 900 Schüler an mehr als 160 Schulen sowie rund 90 Lehrer beteiligten sich im Jahr 2019 am Wettbewerb.