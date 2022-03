Sport unter freiem Himmel, Bewegung in der Natur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die vor zwei Jahren gegründete outFIT-Abteilung des TSV Laupheim startet mit Beginn der warmen Jahreszeit wieder voll durch.

Was gibt es Schöneres, als sich mit Gleichgesinnten an der frischen Luft im Park oder auf Wegen sportlich zu betätigen? Gemeinsam in der Gruppe können die Teilnehmer/innen die Natur genießen, Körper, Geist und Seele stärken und einen Ausgleich zum (Arbeits-) Alltag schaffen.

Die outFIT-Abteilung bietet fünf verschiedene Trainingseinheiten an, die von den Mitgliedern der Abteilung nach Belieben besucht werden können: Fit in der Natur (montags, 19 bis 20 Uhr), Gymnastik im Park (dienstags, 09 bis 10 Uhr), Nordic Fitness (mittwochs, 18.30 bis 19.30 Uhr, Nordic-Walking-Stöcke mitbringen), Rückenfit (donnerstags, 09.30 bis 10.30 Uhr), Mit Power draußen (freitags, 17.15 bis 18.15 Uhr). Insbesondere die Kurse „Gymnastik im Park“, „Nordic Fitness“ und „Rückenfit“ sind für (Wieder-) Einsteiger/innen geeignet.

Das Training findet ganzjährig, bei jedem Wetter und unter Anleitung von qualifizierten Übungsleiterinnen statt. Die Trainingsstätten sind im Ringelhauser Park, am Kulturhaus oder im Schlatt. Voranmeldung Schnuppertraining unter outfit@tsv-laupheim.de oder 07392/6690.