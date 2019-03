Spitzenreiter bestraft Olympia gnadenlos

Der FV Olympia Laupheim hat zum Start in die Restserie der Fußball-Verbandsliga zu Hause gegen den neuen Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen mit 0:3 (0:2) verloren. Der Aufsteiger bleibt trotz der Heimniederlage aber auf Platz acht der Tabelle.

Unter dem Strich war das eine klare Sache. Der Meisterschaftsanwärter wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann auf dem Kunstrasen am Laupheimer Grasigen Weg klar mit 3:0. Dabei profitierten die Gäste vor allem von zwei Dingen: Schon nach neun Minuten verwandelte Michael Schiele einen von Sascha Topolovac an Daniel Nietzer verwirkten Foulelfmeter zum 0:1 und kurz vor der Halbzeit musste wieder einmal Robin Biesinger vorzeitig mit Gelb-Rot den Platz verlassen. „Dieser berechtigte Platzverweis hat uns letztlich das Genick gebrochen“, fasste Laupheims Trainer Hubertus Fundel zusammen. „Gegen solche Qualität hast du mit einem Mann weniger keine Chance.“

Allerdings wäre das Spiel möglicherweise doch ein wenig anders gelaufen, wenn Jan Neuwirth nach fünf Minuten mit seinem Heberversuch Erfolg gehabt hätte. „Solche Chancen muss man dann auch mal machen, denn man bekommt nicht viel davon“, konstatierte Fundel. Genau eine noch hatte die Olympia von dieser Güte, doch Julian Haug verzog aus 14 Metern und der Ball strich am langen Eck vorbei (30.). Haug war es dann auch, der es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt brachte: „Der Gegner war heute gnadenlos effektiv.“

Und tatsächlich: Dorfmerkingen machte aus vier guten Möglichkeiten drei Tore. Nach dem Elfmeter trafen noch Timo Zimmer nach kapitalem Fehler von Biesinger (40.), der eine Flanke von links falsch einschätzte und unterlief, sodass Zimmer frei zum Schuss kam und nach 68 Minuten Tim Brenner, der einen zu kurz geratenen Abschlag von Laupheims Keeper Alexander Aumann mit einem schönen Schuss vom Strafraumeck verwerten konnte. Zwei Geschenke, die die Sportfreunde dankend annahmen.

Laupheim offensiv harmlos

Laupheim fiel im zweiten Durchgang nach vorne nicht mehr viel ein. Das Team musste der langen Unterzahl Tribut zollen. Zudem hatten sich schon vor der Partie die grippekranken Manuel Hegen und Simon Dilger abgemeldet, ebenso wie Fabian Ness (Magen-Darm) und Torwart Julius Lense, der auf eine Prüfung lernen muss. „Wir sind nicht so stark besetzt, dass wir mir nichts dir nichts solche Spieler ersetzen können“, sagte Fundel, der die Niederlage akzeptierte und offensichtlich schon das nächste Spiel in Wangen im Kopf hatte.

Sein Gegenüber Helmut Dietterle freute sich sehr über die geschlossenen Mannschaftsleistung seines Teams. „Wir haben heute sehr homogen gespielt, den Gegner eigentlich beherrscht und waren vor dem Tor auch kaltschnäuzig genug“, analysierte ein zufriedener Gästetrainer. Allerdings sei die Tabellenführung zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel wert. „Ich erwarte, dass auch noch Essingen und Sindelfingen zu dem jetzigen Führungstrio aufschließen werden. Allerdings haben wir nächsten Samstag zu Hause gegen Essingen viel selbst in der Hand“, so der ehemalige Profi des VfB Stuttgart.

Auch ein wichtiges Spiel vor der Brust hat Olympia Laupheim. Eben in Wangen. Eine Partie, bei der man einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf Abstand halten oder näher an die gefährliche Zone heranrücken kann. „Ich hoffe, dass am nächsten Samstag wieder einige Spieler zurückkehren und andere sich noch steigern werden“, so Hubertus Fundel.