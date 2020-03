Spielend zum eigenen Traumberuf

Die Klasse 9d am Carl-Laemmle-Gymnasium hat an der SZ-Aktion „Wir lesen intensiv“ teilgenommen und sich in ihrem Projekt mit dem Planspiel „Ludoki Young Talents“ beschäftigt.

„Was ist denn das?“, murmeln einige unserer Mitschüler, als wir unser Klassenzimmer betreten. Auf mehreren Tischen sind Spielbretter und Kartenstapel verteilt. Wir nehmen erst einmal Platz und hören gespannt Ruth Berg, der Autorin von „Ludoki Young Talents“, zu.

Karten beschreiben eigene Persönlichkeit

„Ludoki Young Talents“, ein normales, langweiliges Brettspiel? Wohl kaum! Am Anfang des dreistündigen Projekts, für das Ruth Berg von der IHK Ulm zu uns an das Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim gekommen ist, spielen wir zunächst „Ludoki Personality“. Jeder bekommt acht Karten ausgeteilt, auf denen Eigenschaften und Aussagen über die eigene Persönlichkeit stehen, wie zum Beispiel „Du bist sehr ehrgeizig“ oder „Du planst Dinge gern im Voraus“. Diese müssen wir miteinander tauschen, bis wir nur noch Karten haben, auf denen Aussagen stehen, die uns beschreiben. Am Ende des Tauschens darf man aber wieder nur acht Karten haben, was eine ziemliche Herausforderung sein kann.

Bei „Ludoki Young Talents“ spielt man zu viert. Es gibt verschiedene Rollen, die nach jeder Runde wechseln, zunächst gibt es den Mentor, den Personaler und den Coach. Jeder hat eine Aufgabe wie auch im Berufsleben. Der Coach darf dem Talent mit kleinen Tipps helfen. Wenn die Aufgabe erledigt und die Frage beantwortet ist, erhält das Talent Wertschätzungspunkte für die Lösung. Hier kommt dann auch der Personaler ins Spiel. Jeder, auch das Talent, welches die Frage beantwortet und somit die Aufgabe bewältigt hat, darf sich selbst Punkte vergeben. Bei der Punktevergabe ist es wichtig, dass die Antwort des Talents wertgeschätzt wird mit höflichen Formulierungen wie „Danke für Ihre Antwort“. Dabei ist wichtig, dass keine Antwort falsch ist, sondern nur die Qualität der Antwort zählt.

Viele Parallelen zur Berufswelt

Während des Spiels teilt uns Ruth Berg sogar Snacks wie Brezeln und Schokoriegel aus. Nun ist die Runde vorbei und die Rollen tauschen. Es gibt in diesem Spiel viele Parallelen zur Berufswelt. Der Chef gibt dir eine Aufgabe, die du bewältigen sollst. Du kannst deinen Personalleiter um Hilfe bitten, wenn du Probleme mit der Aufgabe hast. Am Ende kommen alle zusammen und diskutieren kritisch über dein Ergebnis.

„Ludoki Young Talents“ soll uns also spielerisch auf die Berufswelt vorbereiten und uns unsere Talente, Vorlieben und Neigungen offenbaren. Darüber hinaus sorgt das Spiel dafür, dass wir uns untereinander in der Klasse besser kennenlernen und die eigenen Interessen im Umgang miteinander besser wahrnehmen können. Es dient somit als spielerische Ergänzung zur mühsamen und zeitaufwendigen Berufsberatung.

Uns hat das Spiel neue Perspektiven zu unserem bisherigen Berufsfeld gezeigt. Es kann also all denjenigen empfohlen werden, die auf der Suche nach einem späteren Traumberuf sind.