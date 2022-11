Spielenachmittag stößt auf große Resonanz

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Schulsozialarbeit und die offene Kinder- und Jugendarbeit am 19. November zu einem großen Spielenachmittag in der Schulmensa eingeladen. Im Laufe des Nachmittages besuchten über 200 Spielbegeisterte die Veranstaltung und ließen dabei kein Spiel unberührt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Von „Risiko“ bis „Jenga“: Die Veranstaltung „Laupheim spielt“ bot einmal mehr allen Altersgruppen ein passendes Spiel an. Besonders wichtig war den Verantwortlichen, dass personell sehr gut auf die Bedürfnisse der Spielenden eingegangen werden konnte. So nahm sich das Organisationsteam, bestehend aus Schulsozialarbeit und offener Kinder- und Jugendarbeit, durchgehend Zeit, um Fragen zu beantworten, Spiele zu erklären oder selbst am Tisch Platz zu nehmen.

Besonders Familien nutzten die Veranstaltung in der Schulmensa in der Rabenstraße um Neues zu entdecken und einen gemütlichen Nachmittag zu erleben. Unterstützt wurde die Veranstaltung zusätzlich durch Schüler und Schülerinnen der sechsten Klasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums. Diese sorgten für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die verschiedenen Spiele bereiteten sowohl die kleineren als auch die größeren Spielerinnen und Spielern viel Freude.

Der nächste Termin für „Laupheim spielt“ steht noch nicht fest, aber auch 2023 soll es wieder heißen: „Laupheim spielt“.