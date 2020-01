Spiel mit Höhen und Tiefen

Die Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Laupheim hat am Samstag in der A-Klasse ein Spiel voller Höhen und Tiefen gegen ihren direkten Konkurrenten VfB Ulm durchlebt. Von Beginn an war klar: Der Sieger würde nach der Partie die Tabellenspitze erobern, während sich der Verlierer mit dem dritten Rang begnügen müsste.

Die TSVler um Trainerin Eva Schikorr hatten sich auf die Begegung vorbereitet. Nahezu ohne Eigenfehler setzten alle Spieler das im Training Gelernte um und ließen den Ulmern beim 25:14 nicht den Hauch einer Chance.

Diesen Schwung nahm das Team mit in den nächsten Durchgang und spielte zügig einen 5:1-Vorsprung heraus. Doch dann ließ der Laupheimer Aufschlagdruck nach und die Ulmer fanden ins Spiel, stellten die Laupheimer in Block und Feldabwehr mit druckvollen, platzierten Angriffen immer wieder vor unlösbare Aufgaben und glichen zum 1:1 aus. Nachdem nun beide Teams jeweils einen Satz gewonnen hatten, wogte das Spiel in Durchgang drei hin und her – mit glücklichem Ausgang für die Laupheimer. Doch der letzte Schritt wollte ihnen an diesem Tag nicht gelingen: Im vierten Durchgang lief auf Laupheimer Seite nur wenig zusammen. Zu passiv standen die Spieler ihren Gegnern gegenüber, deren Angriffsmaschinerie nun richtig ins Rollen kam und zum 2:2 ausglich.

Im fünften Satz sah alles nach einer klaren Angelegenheit für Ulm aus, doch die TSVler kämpften sich Punkt für Punkt bis zum Ausgleich beim 14:14 heran. Am Ende gaben zwei knappe Spielsituationen den Ausschlag zugunsten der Ulmer, sodass die Laupheimer mit 2:3 verloren.

Nun wartet am nächsten Wochenende mit dem SC Göggingen – aktuell zweitplatziert – die nächste große Herausforderung auf die TSVler. Wenn sie weiterhin um den Aufstieg mitspielen wollen, muss sich das Team nochmals steigern, und im Training weiter arbeiten, um mehr Konstanz in das eigene Spiel zu bringen.