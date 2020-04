Spezialisten in Laupheim unterstützen Experten vor Ort: Die Blistermaschine läuft

Anfang März hat es der Laupheimer Pharma-Verpackungsspezialist Uhlmann Pac-Systeme von Deutschland aus geschafft, eine komplexe Blisterlinie an der chinesischen Ostküste in Betrieb zu nehmen – trotz umfangreicher Reiseverbote. Ermöglicht haben das erprobte digitale Tools und Teamarbeit, wie in einer Pressemitteilung berichtet wird.

Für die Installation komplexer Pharma-Verpackungslinien reisen normalerweise mehrere Experten vom Uhlmann-Hauptsitz Laupheim zum Werk des Kunden, egal in welchem Land es sich befindet. Doch normal ist die Situation angesichts der aktuellen Reiseeinschränkungen längst nicht mehr. Um trotzdem verlässlich liefern und vereinbarte Termine einhalten zu können, setzt Uhlmann auf seine digitalen Kompetenzen und enge Teamarbeit mit dem Vor-Ort-Service in China.

Für besonders große und schwere Tabletten

„Wir haben ein gut geschultes Service-Team und Fachexpertise“, berichtet Jochen Scheil, Managing Director bei Uhlmann Packaging Systems (Shanghai) Co. Ltd. in China. „Die Kollegen sind mit den Uhlmann-Linien vertraut und können jederzeit auch Standard-Blistermaschinen in Betrieb nehmen. In diesem Fall ging es jedoch um eine komplexere Hochleistungs-Blisterlinie für die Verpackung besonders großer und schwerer Tabletten zur Blutzuckersenkung. Die Blockbuster-Linie musste während der Installation teilweise umgebaut und erweitert werden. Deshalb haben unsere Spezialisten in Deutschland das Team vor Ort aus der Ferne unterstützt.“

Zum Einsatz kam das Service Portal von Uhlmann, das zahlreiche Möglichkeiten für die digitale Zusammenarbeit bietet. So konnten sich die Experten aus Laupheim beispielsweise über einen Remote-Zugang auf das Betriebssystem der Linie schalten, dort Analysen durchführen und Einstellungen vornehmen sowie das Service-Team vor Ort per Live-Chat, Videokonferenz und Whiteboard unmittelbar unterstützen. Zudem nutzte das Team an der Linie eine Datenbrille, um den Experten in Laupheim direkte Einblicke in die Installationssituation zu geben.

Es hat auf ganzer Linie geklappt

„Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren intensiv über unser Service Portal mit unseren Kunden und Service-Technikern zusammen. Nun hatten wir Gelegenheit, das Tool auch bei einer komplexen Neuinstallation inklusive Umbau und Erweiterung einzusetzen. Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Mathias Mayer, Team Leader Customer Support Management, zufrieden. Uhlmann konnte nicht nur die Maschineninstallation gewährleisten, sondern auch eine Linienabnahme durch den Kunden innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens erreichen. „Die Umstände waren nicht einfach, aber wir haben trotzdem eine Lösung gefunden, mit der wir sowohl unsere Zuverlässigkeit als auch unsere Digitalkompetenz unter Beweis stellen konnten“, sagt Jochen Scheil. „Unser Kunde und alle beteiligten Kollegen waren mit dem Prozess äußerst zufrieden.“ Einmal mehr habe Uhlmann unter Beweis gestellt, dass exzellenter Vor-Ort-Service in Zusammenarbeit mit den Experten aus Laupheim auch über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg effektiv funktioniert.