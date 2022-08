Sperrung der Zufahrt des Activ-Centers aufgrund Gehwegsanierung

Die Zufahrt zum Nahversorgungszentrum im Activ-Center beim Kreisverkehr Mittelstraße in Laupheim wird von Dienstag, 23. August, bis einschließlich Donnerstag, 25. August, komplett gesperrt. In diesem Bereich müsse der Gehweg saniert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Da es sich hierbei um die einzige Zufahrtsmöglichkeit handelt, kann der Parkplatz in diesem Zeitraum nicht genutzt werden. Während dieser Zeit ist es möglich, im Parkhaus in der Rabenstraße zu parken und die Parkplätze beim Hotel Post oder entlang der Mittelstraße zu nutzen. Um sowohl die Händler vor Ort als auch die Käuferinnen und Käufer zu entlasten, hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass das Parken im Parkhaus sowie auf den Parkplätzen des Hotel Post – während der Zeit der Sperrung – kostenfrei ist. Die Mittelstraße wird im Zufahrtsbereich halbseitig gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.