SPD würdigt Elternbeirat der Friedrich-Adler-Realschule

Mit einem ziemlich ungewöhnlichen Wunsch für ein Tattoo ist Berthold Cals in die Tattoostube Vali in Mengen gekommen. Der 66-Jährige aus Hitzkofen hat keine Vorlage mitgebracht und lässt auch nicht mit sich über Motiv oder Stelle reden. Nach einer Amputation ist er auf eine Prothese angewiesen, die am Stumpf seinen rechtes Oberschenkels befestigt wird. Damit alles richtig sitzt und keine zusätzlichen Schmerzen entstehen, muss sich Cals beim Anlegen der Prothese zwingend an wichtige Markierungspunkte halten.