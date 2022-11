Welche Rolle Deutschland im Krieg einnehmen sollte

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die politische Situation grundlegend verändert. In Bezug auf Außen- und Verteidigungspolitik stellen sich zahlreiche Fragen. Wofür wird das Sondervermögen von 100-Milliarden-Euro für die Bundeswehr eingesetzt? Wie kann künftig die Sicherheit und der Frieden in Europa gewährleistet werden? Welche Rolle soll Deutschland in dem Krieg einnehmen?

Um darüber aufzuklären, haben die SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster und Kevin Leiser Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion im Schlosscafé Laupheim eingeladen.

Wie Deutschland auf den Angriffskrieg reagiert hat

„Wir sehen einschneidende Veränderungen in der Welt“, sagte Martin Gerster zu den rund 50 Gästen, die der Einladung der SPD ins Schlosscafé gefolgt waren. Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann unterstrich die Bedeutung, vor internationalen Krisen nicht die Augen zu verschließen: „Wir sind Teil dieser Welt und müssen mit den Folgen umgehen.“ Umso mehr freue ihn, dass im Rahmen dieses Abends für die Laupheimer Bürger die Möglichkeit bestehe, den Politikern auf Bundesebene ihre Anliegen mitzuteilen.

Martin Gerster (links) führte in den Abend ein, den Vortrag zum Thema „Zeitenwende - Soll Deutschland eine Führungsrolle übernehmen“ hielt Kevin Leiser (rechts) aus dem Verteidigungsausschuss. (Foto: Frederic Schenkel)

Im Anschluss startete Kevin Leiser, SPD-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags, seinen Vortrag mit dem Titel: „Zeitenwende – Soll Deutschland eine Führungsrolle übernehmen“. Deutschland habe auf die Zeitenwende reagiert und die Ukraine mit Waffen unterstützt, Sanktionen gegen Putin verhängt, sich von russischen Energieimporten entkoppelt und der Bundeswehr ein Sondervermögen zur Verfügung gestellt, so Leiser. „Deutschland ist das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land in Mittel- und Westeuropa“, erklärte er. „Dennoch gilt es beim Thema Führungsrolle natürlich die deutsche Geschichte mit zwei Weltkriegen zu berücksichtigen.“

20 Hubschrauber für Hubschraubergeschwader 64

Dennoch, so Leiser, sei bei den europäischen Partnern der Wunsch vorhanden, dass Deutschland wieder Führung übernehme. Dies sei ihm insbesondere bei seinem Besuch der baltischen Staaten bewusst geworden, wo für die Länder mit einer direkten Grenze zu Russland der Krieg nochmal um einiges näher und auch die eigene Unabhängigkeit nicht so lange her sei. Der Fokus werde sich künftig wieder stärker auf Landes- und Bündnisverteidigung richten, auch die Integration in die NATO und EU müsse gestärkt werden. Und Leiser weiter: „Militär ist ein Teil von Außenpolitik.“

Im weiteren Verlauf des Abends führte Leiser aus, wofür das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr investiert werden soll: Einerseits in digitale Ausstattung und andererseits in verbesserte Ausrüstung, um die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr in allen Bereichen, an Land, im Wasser und in der Luft zu optimieren. In diesem Zusammenhang, nannte Leiser auch die 20 Hubschrauber des Typs Chinook CH-47 vom Hersteller Boeing, die das Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim erhalten soll.

Fragerunde über Ausstattung der Bundeswehr

Abschließend zitierte Leiser Bundeskanzler Olaf Scholz, der ebenfalls unterstrichen hätte, dass Führung nur bedeuten könne, mit anderen zusammen Lösungen zu erarbeiten und auf Alleingänge zu verzichten. „Mit diesem Führungsgedanken können wir gerne in die Zukunft gehen“, zog Leiser Fazit.

In seinem Vortrag legte Kevin Leiser dar, in welchen Bereichen die Bundeswehr mithilfe des Sondervermögens unterstützt wird. (Foto: Frederic Schenkel)

In der anschließenden Fragerunde, moderiert von SPD-Kreistagsmitglied Simon Özkeles, wurde klar, wie sehr das Thema die Laupheimer Bürger beschäftigt. Bestehe für die SPD als Friedenspartei noch die Option auf eine friedliche Krisenbeilegung, fragte einer der Anwesenden. Leiser verdeutlichte die neue Grundsatzpositionierung und dass er sich persönlich „keine nachhaltige Lösung mit Putin vorstellen“ könne.

Auch über die Ausstattung der Bundeswehr und die Fähigkeit des Militärs, Deutschland zu verteidigen, wurde gesprochen. „Die Bundeswehr ist nicht so ausgestattet, wie sie sein soll“, erklärte Leiser. „Dennoch habe sie nicht die Aufgabe, Deutschland alleine zu verteidigen.“

Arbeit als Soldat soll wieder attraktiver werden

Ein Gast wollte wissen, warum die Regierung keine Kampfpanzer in die Ukraine liefern würde. Daraufhin erklärte Leiser, dass er durch die Lieferung von Kampfpanzern die Gefahr sehe, dass Russland – sollte ihnen eine solche Maschine in die Hände fallen – deutsche Techniken für sich kopieren könnte.

Auf die Frage eines Zuhörers, wie man generell dafür sorgen wolle, dass die Arbeit bei der Bundeswehr wieder attraktiver werde, verdeutlichte Leiser, dass auch hier die verbesserte materielle Unterstützung entscheidend sei. „Das Material muss da sein, dass die Aus- und Weiterbildung reibungslos ablaufen kann.“ Positiv hob er hervor, dass die Wertschätzung in der Bevölkerung für Soldaten zuletzt deutlich gestiegen sei.

Am Ende trat Martin Gerster ans Mikrofon und resümierte: „Man sieht die angespannte Situation. Verteidigungspolitik ist schwere Kost, wird uns aber noch sehr lange beschäftigen.“