Spannende Geschichten aus der Sternenwelt

Was alles in den Sternen steckt, können Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren und ihre Eltern im Planetarium Laupheim erleben. Die SZ lädt im Rahmen der Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ zu der spannenden Vormittagsveranstaltung am Sonntag, 18. März, ein.

In den Sternbildern des Himmels kann man viele spannende Dinge entdecken. Tiere, Helden und andere mythologische Wesen und Gegenstände sind dort zu Hause: Der große und der kleine Bär, die Milchstraße und der Kompass sind nur einige davon.

Doch warum gibt es diese Figuren eigentlich, und was steckt hinter ihren Namen? Diesen Fragen können Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern am Sonntag, 18. März, gemeinsam mit der Geschichtenerzählerin Maria Winter (Bild) im Planetarium Laupheim nachspüren. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“, eine Aktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit der Kreissparkasse Biberach, der Firma Nic und der e.wa riss.