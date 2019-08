Spaß beim Surfen und Baden im Regen

Lagerfeuer, Spiele, eine Slackline-Unterweisung und vor allem das Windsurfen auf dem Baggersee: Den 27 Jungen und Mädchen war bei ihrem dreitägigen Surfcamp auf dem Gelände des Windsurfing Clubs Laupheim (WSCL) keine Minute langweilig. Nicht einmal der mehrstündige Regen, der in der Nacht einsetzte und bis zum frühen Nachmittag anhielt, konnte der guten Laune und dem Unternehmungsgeist der 8- bis 15-Jährigen etwas anhaben. „Wir haben im See gebadet, während es geregnet hat. Das war klasse“, berichtet die zehnjährige Sophia.

Und anstatt eines Spieleabends gab es unter grauen Wolken eben einen Spielemorgen, bei dem unter anderem eine bunte Lagerfahne entstand. Auch sonst sorgten Jugendwart Rainer Mann, Surflehrer Marcel Klose und das weitere Vorstandsmitglied Ilse Bentele, „die gute Seele“ beim Jugendcamp, dafür, dass sich ihre Schützlinge in der kleinen Zeltstadt zu jeder Zeit rundum wohlfühlten. Unterstützt wurden sie von einem engagierten Team von ehrenamtlichen Helfern, zum Beispiel von Moritz Hamberger. Laupheims bekannter Slackliner bot beim Mobi-Park auf der anderen Seite des Sees einen Schnupperkurs an. Die Kinder staunten nicht schlecht,über die Salti, Drehungen und Sprünge, die der Profisportler auf einem nur fünf Zentimeter breiten Band über ihren Köpfen vollführte.

Und surftechnisch? Lehrer Klose spricht von einem „ausgesprochen guten Jahrgang“. Alle seien mit viel Spaß auf dem Wasser gewesen, viele hätten nach ersten wackeligen Versuchen schon richtig gut gesurft, zumal der Wind auch eine Zeitlang mitspielte. Seit Beginn des städtischen Ferienprogramms beteiligt sich der WSCL, der in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feierte, mit einem Angebot. Nach der Theorie und einigen „Segel-Spielen“ übten die Teilnehmer einerseits zu einem Floß von zusammengeketteten Surfbrettern das so wichtige Balancieren. Dann ging es, gut eingehüllt in Neopren-Anzüge, auf das Wasser. Nach einem stärkenden Imbiss wurden die Laupfrösche einige Stunden später wieder in die Obhut ihrer Eltern entlassen.