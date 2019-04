Spätzle gibt’s auch am Fuße der Rockies

Schneller geht’s kaum: Ein Mittagessen, ein Telefonat, ein Handschlag – schon war der Wechsel besiegelt. 2009 sind Dirk Lange und seine Familie von Laupheim in die USA gezogen. 2012 kehrten sie für mehrere Jahre nach Europa zurück, heute leben sie in Boulder/Colorado.

Lange, 39, ist in Laupheim aufgewachsen. Sein Vater Alfred war viele Jahre Bereitschaftsleiter beim Roten Kreuz; auch der Sohn hat sich im DRK-Ortsverein engagiert. Die Werkrealschule beendet er mit der Mittleren Reife, lernt Pharmakant bei Rentschler, wird übernommen und absolviert drei Jahre berufsbegleitend die Ausbildung zum Industriemeister Pharmazie. In dieser Zeit heiratet er, Söhnchen Marvin wird geboren.

Ein unverhofftes Angebot

Direkt im Anschluss an den Meisterbrief startet Lange die nächste Weiterbildung, zum Technischen Betriebswirt. Bei Rentschler wechselt er von der Produktion ins Projektmanagement, später in den Vertrieb. Er ist jetzt viel für die Firma unterwegs, auch im Ausland. 2009 reist er zu einer Konferenz in die Vereinigten Staaten. Beim Lunch kommt er mit einem anderen Teilnehmer ins Gespräch, dem Geschäftsführer eines aufstrebenden amerikanischen Biotech-Unternehmens. Völlig unvermittelt macht der ihm während des Essens ein Jobangebot als leitender Angestellter. Lange schnappt nach Luft. Er verlässt das Lokal und ruft seine Frau Antonija an: „Schatz, was hältst du davon, wenn wir nach Amerika ziehen?“ Sie ist sofort einverstanden. „Ich bin dann wieder rein und habe zugesagt.“

Bei Rentschler nach 14 Jahren kündigen, das sei ihm nicht leichtgefallen, sagt Lange – „aber so ein Angebot kann man nicht ausschlagen“. Also auf ins Abenteuer, nach Chapel Hill, North Carolina. Marvin wird dort gleich nach der Ankunft eingeschult, lernt in Windeseile Englisch. Tochter Marissa ist zu diesem Zeitpunkt sechs Monate alt. Das mittelständische Unternehmen, in das Lange einsteigt, entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden biopharmazeutische Wirkstoffe. Es beschäftigt damals 60 Mitarbeiter, drei Jahre später werden es 150 sein.

2012 ruft der Pharmakonzern Sandoz. Lange soll ein Werk in Österreich betreuen. Er willigt ein, die Familie zieht nach Salzburg, lebt dort ein Jahr. Dann geht Antonija Lange mit Marvin, Marissa und der in Amerika geborenen Tochter Marleen zurück nach Laupheim, wo Alfred Lange und andere Familienangehörige ein sicherer Hafen sind. In Salzburg gibt es keine internationale Schule, in Neu-Ulm schon. Dirk Lange pendelt nun.

2016 meldet sich sein vormaliger Arbeitgeber in den USA. „Sie hatten gerade ein neues Werk gekauft und brauchten einen Geschäftsführer, um es ins Unternehmen zu integrieren und auszubauen.“ Lange sagt wieder ja, und ein zweites Mal zieht die Familie in die Staaten, dieses Mal nach Boulder, Colorado.

300 Sonnentage

April 2019: In Laupheim ist es kühl und regnerisch. „Bei uns in Colorado haben wir 300 Sonnentage im Jahr“, erzählt Lange gut gelaunt am Telefon.

Wie lebt es sich in Boulder? „Wir wohnen in einem wunderschönen Haus, direkt neben einem Golfplatz.“ Antonija Lange arbeitet seit Kurzem als Assistenzlehrerin in einer Schule, Marvin ist im ersten High-School-Jahr und darf mit 15 schon Auto fahren. Und der Papa? „Ich bin gerade zum Chief Operating Officer für die gesamte Firma befördert worden“, berichtet Dirk Lange. 900 Mitarbeiter hat das Unternehmen jetzt, an acht Standorten.

Die Landschaft in Colorado sei großartig, schwärmt Lange. „Wir sind im Nu in den Rocky Mountains zum Klettern und Campen.“ Skigebiete liegen in nächster Nähe, Denver ist nur 50 Kilometer entfernt. Im Wohnmobil touren Eltern und Kinder in ihrer Freizeit gern durch die Lande, „um so viel zu sehen wie möglich“.

Die Menschen in Colorado beschreibt Dirk Lange als sehr freundlich. Allerdings bestimme häufig der Terminkalender das Leben; die Leute seien „busy“ („die soziale Absicherung ist nicht so wie in Deutschland“), viele Amerikaner wechselten wegen des Jobs immer wieder den Wohnort. Es sei deshalb eher schwierig, enge Freundschaften zu knüpfen.

Was Lange definitiv vermisst: „das Städtle“. Ansehnlich und funktional seien die Siedlungen im Großraum Denver, „aber es fehlt ein Stadtkern, ein Treff wie die Mittelstraße“.

Zum Heimatfest zieht es ihn heim

Ist Laupheim mithin präsent? Natürlich, versichert der 39-Jährige. Auf „schwäbische.de“ informiert er sich, was es Neues gibt in Oberschwaben. Er versucht es einzurichten, zum Kinder- und Heimatfest hier zu sein – „darauf freuen wir uns immer schon Wochen vorher“. Allein, es klappt nicht jedes Jahr. Dann verspüre er schon etwas Heimweh, gesteht er.

Was er auch vermisst: den Baggersee. „Wir waren Mitglied im Surfclub Laupheim und haben viele schöne Sommertage dort verbracht.“ Das, sagt Lange, sei echte Lebensqualität.

Immerhin: Antonija Lange versteht sich darauf, Spätzle zuzubereiten. Ihr inzwischen verstorbener Schwiegervater hat es ihr gezeigt. Auf die schwäbische Leibspeise muss die fünfköpfige Familie also auch am Fuße der Rocky Mountains nicht verzichten.