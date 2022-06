Sozialstation Laupheim-Schwendi sucht Ehrenamtliche

Die Betreuungsgruppe „Lichtblick“ sucht Verstärkung. Sie ist für betreuungsbedürftige, demenziell erkrankte Menschen oder einfach für Menschen, die Geselligkeit brauchen, eine Anlaufstelle - immer montags bis donnerstags von 8 bis13 Uhr im Seniorenzentrum am Marktplatz in Laupheim. „Wir suchen ehrenamtliche Helfer, die mit Liebe und das nötige Verständnis für Menschen und deren Erkrankung unserer Arbeit unterstützen“ teilt die Leiterin der Sozialstaion, Monika Adolph, mit. Die Einsatzzeiten seien je nach Vereinbarung mit der Einsatzleitung. Eine Gruppe aus mehreren Ehrenamtlichen sei stets mit einer Fachkraft im Einsatz. Außerdem werde man für das Ehrenamt geschult und erhalte eine Aufwandspauschale. Freiwillige können sich telefonisch unter 07392 / 16 91 10 oder per Mail unter monika.adolph@drs.de melden.