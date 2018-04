Souveräner Heimsieg für Sulmetingen

In einem insgesamt gutem Spiel hat der SV Sulmetingen in der Frauenfußball-Landesliga II den SV Uttenweiler verdient mit 4:1 (3:0) bezwungen. Damit holte sich Sulmetingen den vierten Platz in der Tabelle zurück. Katharina Metzger brachte die Gastgeber bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Julia Hartmann schloss Lisa Kaiser zum 2:0 ab (19.). Nach einer Flanke von Sandra Egle konnte Julia Hartmann zum 3:0-Halbzeitstand einköpfen.

In Durchgang zwei spielte Sulmetingen überlegen weiter, musste aber in der 64. Minute durch Aline Vogel das 3:1 hinnehmen. Danach nahm der SVS sofort wieder das Geschehen in die Hand und konnte nach einem Eckball durch Lisa Kaiser in der 68. Minute den 4:1-Endstand herstellen. Unterm Strich ein verdienter Sieg und eine gute Mannschaftsleistung der Sulmetingerinnen. Am Sonntag geht es dann nach Sondelfingen.