Soulsisters singen in Laupheim

Die Soulsisters laden für Samstag, 3. Dezember, zu einem Adventskonzert in die evangelische Kirche in Laupheim. Mit besinnlichen Adventsballaden, eigenkomponierten Songs, aufheiternden Gospels und Musicalsongs möchten die beiden Schwestern in ihrer Zweistimmigkeit die Herzen ihrer Zuhörer berühren.

Die Musik der beiden Künstlerinnen hat nichts mit „Soulmusik“ zu tun. „Soulsisters“ nennen sich die beiden Zwillingsschwestern, da sie sich seelisch stark verbunden fühlen, was in ihrer Musik unvergleichlich zum Ausdruck kommt, heißt esin einer Vorschau. Mittlerweile haben die beiden Sängerinnen zehn CD Produktionen herausgebracht, die auch beim Laupheimer Konzert erhältlich sind.

Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse , es gibt keinen Vorverkauf. Mehr unter www.soulsisters-twins.de