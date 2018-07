Sonne und Geschäfte locken viele an

Viel los gewesen ist gestern Nachmittag beim verkaufsoffenen Sonntag in Laupheim. Ob Innenstadt, Gewerbegebiet „Neue Welt“ oder die Einkaufsmärkte in der Biberacher Straße – Parkplätze waren Mangelware und in den Geschäften bildeten sich zum Teil lange Schlangen an den Kassen.

Die einladenden Sonnenstrahlen hatten nach dem verregneten Samstag zahlreiche Kauflustige ins Freie und auf die Shoppingmeilen des Städtchens gelockt. Eingeladen hatten dazu die Laupheimer Geschäftsleute. Wo unter der Woche oft nur Zeit für einen Blick ins Schaufenster bleibt, war gestern Gelegenheit, die Geschäfte und deren vielfältiges Angebot eingehend in Augenschein zu nehmen.

Die potenziellen Kunden ließen sich nicht zweimal bitten und streunten durch die Läden. Nach dem Einkauf luden Straßen-Cafés oder das „Kulinarische Herbstzelt“ mit seinem leckeren Essensangebot, sich eine kleine Verschnauf- und Stärkungspause zu gönnen.

Für viele Familien bietet der verkaufsoffene Sonntag die oft selten gewordene Gelegenheit, zusammen mit dem Partner und den Kindern zu bummeln und sich von denen beim Einkauf beraten zu lassen.

Auch Freunde nutzten den Sonntag für gemeinsame Unternehmungen. So wie Michaela und Daniela, die sich aus Schönebürg auf den Weg nach Laupheim gemacht hatten. „Wir wollten mal sehen, was es Neues gibt“, sagen sie. Unter der Woche gingen sie arbeiten und es bleibe nicht soviel Zeit, sich in Ruhe in den Läden um zu schauen. Weiterer Vorteil des verkaufsoffenen Sonntags: „Wir können am Wochenende gemeinsam bummeln.“

Auch Doris Schadel und ihr Schwester Vroni Rapp nutzten die Gelegenheit für einen gemeinsamen Spaziergang durch Laupheims Geschäfte. Sie wollten erst mal „nur schauen“. „Außerdem kommen wir gar nicht zum Einkaufen“, sagt Vroni Rapp. „Wir treffen hier so viele Bekannte, dass fast gar keine Zeit dazu bleibt.“ Sie sind sich aber sicher, dass sie das Einkaufen dann noch unter der Woche nachholen. Denn, „wir wollen ja die heimischen Geschäft unterstützen“, sagt Vroni Rapp. (son)