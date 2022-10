In der Sammelzentrale der Aktion Hoffnung findet am Samstag, 22., und Montag, 24. Oktober, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr ein Sonderverkauf für Stoffe und Nähzubehör statt. Auch Wolle, Stickgarn, Spitzen und Borten in großer Auswahl gibt es laut Ankündigung des Veranstalters zu entdecken.

Vom Erlös des Sonderverkaufs werden die Containerlieferungen von Kleidung und Hilfsgütern nach Südamerika und Afrika finanziert.