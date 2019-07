Sommerkonzert mit viel Mozart wärmt die Herzen

Auch wenn es am Freitagabend so gar nicht nach Sommer aussah – im Lichthof der Friedrich-Adler-Realschule haben die Kinderchöre des Gregorianums und ein Projektorchester der Laupheimer und der Ochsenhausener Musikschule ein herzerwärmendes Sommerkonzert gegeben. Hauptdarsteller war dabei Wolfgang Amadeus Mozart.

Wenn es nach der Liedauswahl und der Singfreude der Kinder gegangen wäre, hätte gleich beim ersten Lied die Sonne hinter den Wolken hervorbrechen müssen. „Lachend kommt der Sommer über das Feld“ sangen die jüngsten Chorkinder im Kanon von Cesar Bresgen, aufmerksam geführt von ihrer Chorleiterin Dorothea Werner und am Klavier begleitet von Richard Brenner. Wie alle ihre Beiträge sangen sie text- und tonsicher, auswendig und mit schwungvollen Bewegungen auch die Liedversion der „Kleinen Nachtmusik“. Was wäre, wenn Mozart heutzutage leben würde, erklärten sie in „Ich bin Wolfgang Amadeus“. Da hätte es Papa Leopold schwer: Karaoke statt Klavier üben, Amerika statt Wien, und natürlich müssten eine E-Gitarre und eine eigene Homepage her.

Ob der extrovertierte Amadeus wohl so einen guten Freund hatte, wie ihn die älteren Chorkinder besangen? „Mein bester Freund“, ein ruhiges, gefühlvolles Lied mit weit gespannten Melodiebögen, stammt aus einem eigens für den Kinderchor geschriebenen Musical von Günter Drescher. Ein äußerst unterhaltsames Szenario beschrieben die Dritt- bis Sechstklässler mit „In der Bar zum Dicken Hund“ von Peter Schindler. Da bestellen kernige Revolverhelden Erdbeersaft und Hefezopf zwischen Mäusedreck und Rattenfloh, und der Cowboy Adelbert verschafft sich mit seinem Gi-ga-Gummischwert Respekt. Das alles wurde aber nicht nur deutlich und schön gesungen, sondern auch mit witzigen schauspielerischen Darstellungen des gesamten Chores dargeboten – ein Spaß für Ausführende und Publikum gleichermaßen.

Danach nahmen die Musikerinnen und Musiker des Projektorchesters aus Laupheim und Ochsenhausen auf der Bühne Platz. Andrea Oechsle, die an beiden Musikschulen unterrichtet, hat es für die Aufführung der musikalischen Erzählung der „Zauberflöte“ zusammengestellt. Eigentlich sollte Papageno höchstpersönlich durch die Geschichte führen, er beziehungsweise sie (Diana Rosteck) war aber kurzfristig erkrankt. Die Rolle der Erzählerin übernahm Clara Scholz. Erzählpassagen wechselten mit den wichtigsten Stücken aus dem Mozartschen Singspiel ab, illustriert von den fili-granen Scherenschnitten Lotte Reinigers auf einem Bildschirm über dem Streichorchester.

Die jungen Musikerinnen und Musiker formten unter dem engagierten Dirigat von Andrea Oechsle einen frisch agierenden Klangkörper. So erklangen unter anderem die Arie des Vogelfängers, „O Isis und Osiris“, oder auch die berühmte Arie der Königin der Nacht. Zwischendurch übernahm ein gut aufeinander abgestimmtes Streichquartett. „Wie stark ist nicht dein Zauberton“ bezog sich da aber nicht auf Taminos Zauberflöte, sondern auf Clara Scholz‘ Violinenton.

„Die Zauberflöte in 45 Minuten, das ist schon etwas Besonderes“, bedankte sich der Musikschulleiter Richard Brenner am Ende des Konzerts beim Orchester und bei den beiden musikalischen Leiterinnen.