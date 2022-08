Sommerferienprogramm der Stadtkapelle Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den zahlreichen Auftritten im Juni und Juli ruht bei der Stadtkapelle Laupheim in den Sommerferien der musikalische Betrieb, aber dennoch ist für die Aktiven einiges geboten: Wie in den Jahren „vor Corona“ gibt es ein Sommerferienprogramm mit wöchentlichen Angeboten, das heuer von Raymond Ihle organisiert wurde.

Diese Tage waren interessierte Musikerinnen und Musiker auf dem Laupheimer Militärflugplatz zur Besichtigung der Wehrgeschichtlichen Sammlung zu Gast. Der Kurator OStFw a.D. Günter Scharnagl, selbst Musiker und in früheren Jahren bei der Stadtkapelle aktiv, hat in einem spannenden Vortrag Einblicke in die Geschichte des Standortes, die Technik der Hubschrauber und auch zu den zahlreichen, meist humanitären Einsätzen der Soldatinnen und Soldaten mit den „Laupheimer Hubschrauber“ gegeben. Die Teilnehmer waren begeistert von der Ausstellung.

In der Woche zuvor hatten sich die Musikerinnen und Musiker bei einer längeren Radtour bereits sportlich betätigt und in den nächsten Wochen steht noch ein Blick hinter die Kulissen des Laupheimer Parkbades, eine Führung auf dem jüdischen Friedhof und ein actionreicher Abend in der Lasertag-Arena in Neu-Ulm an. Und natürlich kommt auch das gemütliche Einkehren in Laupheimer Biergärten und Gaststätten nicht zu kurz.

Mit Beginn der Schule im September startet bei der Stadtkapelle dann auch wieder der Probenbetrieb, die Orchestermitglieder freuen sich bereits auf die kommenden Konzerte und Auftritt im Herbst und Winter.