Sommercamp der Olympia

Am 12. und 13. August bietet der Fußball-Landesligist FV Olympia Laupheim ein zweitägiges Fußball-Sommercamp für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren an. Das Camp wird von lizenzierten und erfahrenen Trainern geleitet, an der Spitze steht der Cheftrainer des Vereins, Hubertus Fundel.

Das Angebot umfasst wetterunabhängiges Training in kleinen Gruppen. Zudem ist ein lizenziertes Torwarttraining dabei. Besonderer Höhepunkt ist die sogenannte Mini-WM am zweiten Tag des Camps. Dabei werden aus den Teilnehmern Mannschaften ausgelost, die um den Titel des Campsiegers kämpfen. Eltern, Großeltern und Freunde sind an beiden Tagen als Zuschauer herzlich willkommen. Mitzubringen sind Fußball- und Trainingskleidung sowie gute Laune.

Im Rahmenprogramm werden Bubble-Soccer, Fußball-Dart, eine Schussgeschwindigkeitsmessung sowie Champions-League-TV angeboten mit tollen Preisen und Erinnerungsgeschenken für die Kids.