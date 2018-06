Sommer an der Rosentafel

Lange, sommerlich geschmückte Tische, offene Geschäfte und entspannt flanierendes Publikum: Die Mittelstraße in Laupheim hat sich mit der „Rosentafel“ zum „Nightshopping“ am Freitagabend von ihrer schönsten Seite gezeigt – und das Wetter belohnte die Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“, die die Stadt geschmückt hatte.

Bei lauem Sommerwetter füllten sich die Tische gegen Abend zusehends, und bei Flammkuchen, Bruschetta, Weißwein, Aperol oder Bier herrschte gute Lane unter blauem Himmel. Wer am oberen Ende mit Blick auf den Marktplatz tafelte, der entdeckte auch den etwas einsamen, aber schmucken Totempfahl vor dem Rathaus. Das war der einzige Beitrag im Rahmen der Totempfahl-Aktion, zu der der „Treffpunkt“ und die Festspiele Burgrieden aufgerufen hatten. Dafür fiel dieser Pfahl besonders kunstvoll aus und hätte wahrscheinlich in jedem Fall die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Hölzernes Kunstwerk

Die Altheimer Markus Hagel und Benjamin Ogger haben das hölzerne Kunstwerk geschaffen und gingen das Projekt gleich kreativ an: Für einen Kasten Bier sicherten sich die beiden 30-Jährigen den ausgedienten Schemmerberger Maibaum und sägten ein drei Meter langes Stück ab. Nach Vorgaben aus dem Internet schnitzten der Elektrotechniker und der Sparkassenmitarbeiter indianische Motive ins Holz – beide sind hobbymäßig künstlerisch und handwerklich aktiv.

Am Abend dann noch prominenter Besuch. Keine Geringeren als Winnetou und Old Shatterhand kamen auf den Marktplatz, ließen sich am Totempfahl fotografieren. Und nicht nur dort: Auch an der Rosentafel zückte so mancher Besucher das Handy für ein Bild mit dem „echten Winnetou“.