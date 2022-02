So werden die Spenden von „Helfen bringt Freude“ verwendet

„Helfen bringt Freude“, die Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, ist auch in diesem Winter auf große Resonanz gestoßen. Auch aus dem Verbreitungsgebiet der Lokalausgabe Laupheim wollten viele Leserinnen und Leser bei der Bekämpfung von Fluchtursachen helfen und haben mit ihrer Spende zum Gesamtergebnis von mehr als einer Million Euro beigetragen. Von diesem Geld gehen je 4700 Euro an die Hilfsprojekte im Raum Laupheim.

Schulprojekt in Uganda

Thomas Barungi freut sich über die guten Nachrichten aus Deutschland. „Wir haben beschlossen, dass wir mit Ihrer Spende eine Trinkwasserfiltrieranlage für unser Projekt kaufen wollen“, erzählt er. Die Anlage hat eine Filterkapazität von 5000 Litern täglich und kostet samt Montage umgerechnet rund 6000 Euro. „Den restlichen Betrag wollen wir in Eigenleistung erbringen“, erläutert der Pfarrer, der im ugandischen Kakumiro eine Schule mit ökologischer Landwirtschaft aufgebaut hat.

Nach einem langen Lockdown durfte die Schule am 10. Januar endlich wieder öffnen; 367 Schülerinnen und Schüler lernen nun wieder in der Einrichtung. „Viele Kinder husten“, erklärt Barungi, „aber bislang hatten wir noch keinen Covid-19-Fall an der Schule.“ Dennoch macht sich der Schulleiter Sorgen, denn: „Die Pandemie-Lage in Uganda scheint hoch zu steigen“, erzählt er. Probleme bereite auch die Finanzierung der Schule.

Dennoch: Der Schulbetrieb läuft, wenn auch mit Hindernissen. So dient der Mehrzwecksaal zurzeit sowohl als doppelter Klassenraum als auch als Lager und Bibliothek, in der neu erbauten Küche sind Schlafräume untergebracht. Platz ist also ein großes Thema, und mittelfristig soll auch der schon lange von Barungi gehegte Traum von einer Krankenstube verwirklicht werden.

Mädchenheim in Indien

Johnson Kalathinkal, Pfarrer in Mietingen, hat in seiner Heimatgemeinde Kerala im Südwesten Indiens das Mutter-Teresa-Mädchenheim aufgebaut. „Die Spenden sind eine enorme Hilfe für die Mädchen, für die Nonnen, die für die Mädchen sorgen, und natürlich auch für mich“, sagt der engagierte Geistliche.

Derzeit sind 28 Mädchen im Mutter-Teresa-Mädchenheim untergebracht, und für sie muss der gesamte Lebensunterhalt finanziert werden, denn ihre Familien können lebensnotwendige Dinge nicht mehr bezahlen.

„Die Spenden möchte ich einsetzen, um den Mädchen Kleidung, Essen, Schulmaterial und weitere wichtige Dinge zu kaufen“, sagt Kalathinkal und erklärt: „Corona ist eine große Herausforderung für die Menschen in Indien.“ Die Lage vor Ort sei sehr schwierig. „Die Familien haben aufgrund von Hochwasser und der Pandemie kaum noch eigenes Einkommen und können somit ihre Kinder nicht mehr unterstützen. Sie sind ganz auf unsere Unterstützung angewiesen.“ Denn staatliche Hilfen gebe es nicht. Deshalb sagt Johnson Kalathinkal: „Ein herzliches ,Vergelt’s Gott’ für Ihre Hilfe.“

Kalkutta-Hilfen des „Projekts 36“

Ebenfalls in Indien, genauer gesagt in Kalkutta, befinden sich die Einrichtungen des „Projekts 36“, die von dem Ärzteehepaar Uta und Dankwart Kölle aus Schwendi aufgebaut wurden. Die Doktores selbst reisen regelmäßig auf den indischen Subkontinent, um dort tuberkulosekranke Menschen zu versorgen.

„Die schöne Spendensumme werden wir gerne in die weitere Versorgung der zwei querschnittsgelähmten Mädchen einsetzen“, berichten Kölles. „Beide Mädchen waren ja erfolgreich an ihrer zerstörenden Wirbelköper-Tuberkulose operiert worden, doch bei beiden kam die Operation zu spät und ihre Querschnittslähmung bildete sich nicht mehr zurück.“ Hier soll eine weitere schulische und eventuelle berufliche Begleitung der im Kindertuberkulose-Heim „Pushpa Home“ untergebrachten Kinder möglich gemacht werden.

Das Jahr 2021 gestaltete sich in Kalkutta schwierig. Nachdem das Mädcheninternat „Asha Kiran Home“ im März 2020 aufgrund der Pandemie geschlossen und die Mädchen nach Hause geschickt wurden, konnten mittlerweile 42 Mädchen nach aufwendiger Suche wiedergefunden werden. Sechs von ihnen wurden in anderen Internaten untergebracht; inzwischen wurden die Kinder vor Ort in staatlichen Einrichtungen eingeschult. Das Projekt versucht, die Kosten hierfür zu tragen. Doch sei die Entwicklung durch die pandemiebedingten Schließungen der Schulen und Internate, einhergehend mit hoher Arbeitslosigkeit bei den Tagelöhnern, besorgniserregend. Sie habe neue familiäre Armut und erneut Kinderarbeit verursacht, heißt es im Jahresbericht des „Projekts 36“.

Nun hat die neue Coronawelle auch das „St. Thomas Home“, ein Hospital für tuberkulosekranke Frauen, und das „Pushpa Home“ erreicht. Daher sind die Doktores Kölle für jede Unterstützung in diesen Zeiten dankbar.

Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“

„Mir fällt ein Stern vom Herzen, weil derzeit die Frachtraten speziell nach Lateinamerika exorbitant gestiegen sind“, sagt Roman Engelhart, Leiter der Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ in Laupheim. „Der Container an Schwester Karoline Mayer von der ,Fundación Cristo Vive’ in Santiago de Chile, unser Projekt für die diesjährige Weihnachtsspendenaktion, wird dieses Jahr knapp das Doppelte kosten wie der letzte Container, den wir im Jahr 2019 versandt haben.“

Dazu hat die Sammelzentrale mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen: „Unsere Second-Hand-Läden in Laupheim und Biberach verzeichnen wegen der Kaufzurückhaltung und der Regeln für den Einzelhandel deutlich geringere Umsätze“, berichtet Engelhart. Auch der für Januar geplante Faschingskleidermarkt musste schweren Herzens abgesagt werden.

Was genau in den Container für Chile soll, wird noch abgeklärt. Kleidung, Schuhe, Gardinenstoffe, Bettwäsche, Decken, Verbandsmaterial, Schutzmasken, Rollstühle, Kinderbetten, Kinderspielzeug, Schulranzen, Fahrräder, Pflegebetten sowie Medizintechnik zum Beispiel. Noch in diesem Quartal ist die Versendung vorgesehen.

Vor Ort dürften die Güter großen Anklang finden. „Die Lage in Chile war in den letzten Monaten von großer politischer Unsicherheit geprägt“, weiß Engelhart. Aus der Bürgerschaft heraus würde von direkt bestimmten Delegierten eine neue Verfassung für das Land erarbeitet, die die 1980 durch die Militärdiktatur erzwungene Verfassung ablösen soll. „Hier ist auch Karoline Mayer persönlich sehr engagiert und versucht, die berufliche Bildung im Handwerk in die neue Verfassung zu integrieren.“

Während der Corona-Pandemie konnten die in sechs Bereiche gegliederten Einrichtungen (Berufsbildung, Kindertagesstätten, Gesundheitsvorsorge für Familien, Suchtrehabilitation, Obdachlosenhilfe und Behinderteneinrichtungen) der „Fundación Cristo Vive“ mit Unterbrechungen weiterarbeiten, je nach den in Chile geltenden Corona-Maßnahmen. „Die Fundación erreicht in Chile mit 21 Einrichtungen mehr als 30 000 Menschen und hat als Teil der öffentlichen Gesundheitsvorsorge mehr als 10 000 vor allem sehr benachteiligte Menschen im Stadtviertel Recoleta in Santiago de Chile und darüber hinaus geimpft“, sagt Engelhart. Zusätzlich wurden während des Lockdowns Lebensmittelkörbe an arme Familien verteilt.

Flüchtlingshilfe in Athen

Die Steyler Missionsschwester Ewa Pliszczak und Benjamin Geinitz, ein junger Missionar auf Zeit aus Deutschland, freuen sich sehr über die guten Nachrichten aus dem Schwabenland für das Flüchtlingsprojekt der Steyler Missionsschwestern in Athen und bedanken sich für die Spende. „Ein Betrag in so einer Höhe bedeutet sehr viel für unsere Arbeit, denn unsere laufenden Projekte sind zu 100 Prozent aus Spenden finanziert“, erläutern sie. Das Geld soll helfen, die Grundbedürfnisse der geflüchteten Menschen zu decken. Ein Teil wird in Windeln und Milchpulver investiert, um den Kleinsten zu helfen. „Die Artikel werden in unserem kostenlosen Second-Hand-Laden an bedürftige Mütter verteilt.“

Mittlerweile erhalten mehr als 1700 Familien aus Syrien, Afghanistan, aus dem Iran, Kongo, aus Kamerun und Bangladesch Kleidung und Hygieneartikel über die Kleiderausgabe, die gemeinsam mit dem Jesuiten Flüchtlingsdienst betrieben wird. Aufgrund des plötzlichen und ungewöhnlich kalten Wintereinbruchs in Athen ist die Kleiderausgabe sehr stark gefragt, denn nur die wenigsten Geflüchteten haben ausreichend warme Kleidung. Außerdem soll das Projekt „Food Basket“ finanziert werden. Hier erhalten Geflüchtete monatlich einen Korb mit Lebensmitteln.

Die Menschen in Griechenland seien des nicht enden wollenden „Flüchtlingsproblems“ überdrüssig. „Diejenigen, die schon hier sind, warten teilweise bereits seit zwei Jahren auf ihre Papiere. Sie stecken im System fest“, wissen die beiden jungen Helfer. „Die meisten von ihnen leben in Armut und brauchen tägliche Unterstützung.“ Die Corona-Pandemie sei zusätzlich herausfordernd. „Auch hier unterstützen wir und statten die Familien mit Masken und Hygieneprodukten aus.“