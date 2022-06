So weit sind die Bauarbeiten in der Kapellenstraße in Laupheim

Mitte Juli sollen die Bauarbeiten in der Kapellenstraße in Laupheim abgeschlossen sein. Doch Freunde des Heimatfests müssen sich nicht sorgen: Rechtzeitig zum Festumzug wird die Straße wieder freigegeben.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Wie Lena Glück von der Laupheimer Stadtverwaltung auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, soll die Straße zum Heimatfest soweit fertiggestellt sein, dass der Umzug durch die Kapellenstraße ziehen kann. „Zur Einweihung werden die Arbeiten noch auf Hochtouren laufen, aber wir sind zuversichtlich, dass die Straße rechtzeitig zum Heimatfest freigegeben wird.“

Am Mittwoch, 29. Juni, soll das laut den Planungen dann auch für den Verkehr soweit sein. Dieser kann dann die Kapellenstraße wieder befahren. „Nach dem Heimatfest müssen allerdings noch ein paar Restarbeiten im Gehwegbereich und der Anna-von-Freyberg-Straße durchgeführt werden, bevor die Baustelle Mitte Juli endgültig abgeschlossen wird“, erklärt Lena Glück.

Sie räumt ein, die Stadt wäre mit den Arbeiten lieber schon weiter im Zeitplan, jedoch habe es Lieferschwierigkeiten bei den Pflastersteinen gegeben.

Das muss noch gemacht werden

Derzeit werden laut Stadtverwaltung das Straßenpflaster und die restlichen Hausanschlüsse für Breitband und Erdgas verlegt. Anschließend muss noch der Asphalt-Feinbelag für die Straße eingebaut, die Verkehrsschilder und Bänke montiert, und die Straßenmarkierung aufgebracht werden.

Die Arbeiten an der Kapellenstraße dauern seit Juni 2020 an. Dabei wurde die Verkehrsachse in die Innenstadt unter- und überirdisch saniert, erneuert und ausgebaut.