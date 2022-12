So war die Stimmung beim ersten Baustetter Weihnachtsmarkt

Schneefall und Minusgrade: Eigentlich ein Grund, das Haus am Abend nicht mehr zu verlassen. Doch nicht so am vergangenen Freitag in Baustetten: Zum ersten Mal richtete dort der SV Baustetten am Sportheim einen Weihnachtsmarkt aus.

Zahlreiche Besucher kommen zum Weihnachtsmarkt

Und die Menschen erscheinen zahlreich. „Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass es so gut funktioniert“, sagt Michael Schüle, Vorsitzender des Ski-Sport Baustetten. Mehrfach darauf angesprochen, wie schade es sei, dass es in Baustetten keinen Weihnachtsmarkt gebe, hatte er die Planung übernommen und zusammen mit acht Vereinen und zwei Privatpersonen das Vorhaben in die Tat umgesetzt. „Ich habe alle Vereine angerufen. Einige waren sofort mit dabei“, erklärt Schüle. Sein Ziel: Ein „geselliges Beisammensein“ auf dem Baustetter Weihnachtsmarkt.

Und das gelingt: Neben Verpflegung mit Punsch, Glühwein, Waffeln und Bratwurst, finden die Menschen auch Weihnachtsschmuck, Wolldecken, Vogelhäuschen oder Tassen an den insgesamt zwölf Ständen. Das Konzept sieht vor, dass am Ende alle Einnahmen zusammengelegt und geteilt werden. Der Teamgedanke soll hervorgehoben werden.

Schnee gibt perfekten Rahmen für Markt

Dass es an diesem Abend kalt ist und schneit, scheint niemanden zu stören, im Gegenteil: „Das Wetter ist wie bestellt. So gehört sich das für einen Weihnachtsmarkt“, findet Schüle. Unter den Besuchern ist Thomas Keller aus Baustetten. „Ich finde das toll, dass die Vereine das ausrichten und die Menschen das Angebot auch so zahlreich annehmen“, erklärt er. Auf der Durchfahrt in Baustetten abgestiegen, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen, ist Iris Erni. „Ich habe gehört, dass das zum ersten Mal stattfindet. Schön, dass so viele Menschen gekommen sind“, findet auch sie. Rita Bürk ist sogar extra aus Jungingen nach Baustetten gekommen, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen, unter anderem auch, um das Kind ihrer Nichte singen zu hören.

Programmpunkte erfreuen Gäste

Denn auch einige Programmpunkte sind geplant: Während der Baustetter Kinderchor von Liederkranz und Grundschule noch einen Lichtertanz aufführt oder „Feliz Navidad“ singt, läuft auch ein Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt umher. Später spielt die Jugendkapelle Baustetten.

Dazu schneit und schneit es, bis sich der Weihnachtsmarkt in den späten Abendstunden langsam leert. „Einfach eine super Atmosphäre“, sagt Ortsvorsteher Dietmar Kögel und lobt die Arbeit der Vereine. „So wie es besucht war, gehe ich davon aus, dass das heute die Premiere einer schönen Tradition in Baustetten gewesen ist.“