So viele Medaillen wie nie in der Sportstadt

Es war ein Abend der Rekorde: Als am Freitagabend Oberbürgermeister Gerold Rechle und Moderatorin Dana Hofmann zur Laupheimer Sportlerehrung 2018 die Bühne in Kulturhaus betraten, da schauten sie auf einen Saal, der mit 700 Menschen so gefüllt war wie selten, und sie hatten ein Programm vor sich, das es so noch nicht gegeben hatte. 325 Sportlerinnen und Sportler wurden ausgezeichnet – und die höchste Ehre ging an drei Sportlerinnen vom SV Sulmetingen: Annette Miller, Edelgard Huber und Irmtraud Hackbarth bekamen für jahrzehntelanges Engagement im Verein als Abteilungs- und Übungsleiterinnen den Sportpreis 2018 verliehen.

Dass an dem Abend fünf Gold-, zwölf Silber- und 22 Bronze-Medaillen übergeben werden konnten liege daran, so erklärte der Oberbürgermeister in seiner Begrüßung, dass Laupheim als Sportstadt über viele gut strukturierte Vereine verfüge – und darin über „ein sehr vorbildliches ehrenamtliches Engagement, vor allem in den Jugendabteilungen.“

Das Ergebnis war über zweieinhalb Stunden nachvollziehbar, als Sportler jeden Alters sich zur Ehrung auf der Bühne abwechselten – launig von der erfahrenen Moderatorin empfangen und begleitet. Launig fiel auch das Rahmenprogramm statt, in dem Turnerinngen des SV Sulmetingen Burlesque tanzten, die 24 h-Trickster eine Kombination aus Tanz und Kampf vorführten, und der Ulmer Poetry-Slamer Andreas Rebholz nach einer eigenwilligen Hommage an das fröhliche Landleben gab gestand, dass sein Sport im Kegeln besteht.

Eine ungewöhnliche Ehrung kam den drei Sportpreisträgerinnen Annette Miller, Edelgard Huber und Irmtraud Hackbarth zuteil, für die der Vereinsvorsitzende Elmar Dehler die Laudatio gehalten hatte: Sie durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Alle Geehrten Sportler und Mannschaften:

Bronze: Volleyballclub Baustetten Damen 3 und Herren1 / TSV Laupheim Turnen Emily Justus, Natalie Rothenbacher, Katharina Herzog, Malina Geiselmann, Maria Vrdoljak, Selina Bengel / HRW Laupheim 3. Männer, männliche B-Jugend / TSV Fechten Marlon Liebscher, Caroline Kiessling / Schützenverein 1864 Lara Verlic, Jochen Grauer, Ben Hermann, Lino Keul, Marco Bammert / SV Sulmetingen Fußball D-Jugend / Tennisclub U10-Mannschaft / SV Sulmetingen Fußball 1. und 2. Herren / SV Sulmetingen Triathlon Thomas Kaiser, Reinhold Türr, Jürgen Gaus / TSV Schwimmen Jana Scheffold, Andreas Friedl, Tim Linkh, Julian Ruf / TSV Judo Roman Luparew, Jan Siller, Lina Grischke, Laura Kefer, Lisa-Marie Siessegger / TSV Volleyball U20 weiblich, U17 männlich / SV Sulmetingen Turnen Eva Huber / Friedrich-Adler.Realschule Tischtennis WK IV / SV Baustetten C-Jugend, 2. Herren / FV Olympia 1. Herren, E1-Jugend, D1-Jugend, D2-Jugend, C1-Jugend, C2-Jugend.

Silber:

Schützenverein 1864 Lino Keul, Tobias Frick, Finja Hermann, Melinda Keul / HRW Laupheim 1. Männermannschaft / Tennisclub Herren 50 / TSV Tanzsport Maria und Werner Haug, Margarethe und Wieslaw Slowik / SV Sulmetingen Triathlon Martin Dangeömayr / TSV Rock’n’Roll Viviane-Gina Lebrecht und Lukas Denzel / TSV Turnen Natalia Kling/ TSV Schwimmen Joachim Birk, Matthias Kugelmann, Patrick Seidler / TSV Volleyball U17 weiblich / Pferdefreunde Lußhof Ann-Kathrin Fuß, Julia Weckerle, Nina Hänsch, Carolin Bochtler, Niklas Maier, Leoni Friedrich / Carl-Laemmle-Gymnasium Tischtennis WK I, Rhythmische Sportgymnastik Gruppe WK I Kombination / Friedrich-Adler-Realschule Tischtennis WK III

Gold:

TSV Fechten Dominik Renz / TSV Leichtathletik Alexander Schwarz / TSV Skizunft Moritz Hamberger / TSV Schwimmen Andreas Bayer / Natural Body-Building Jürgen Henninger.

Sportpreis 2018:

SV Sulmetingen Annette Miller, Edelgard Huber, Irmtraud Hackbarth.