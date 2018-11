So verschließen andere Städte ihre Sporthallen

Bei Übungsleitern, Eltern und Sportlern haben sie für Diskussionen gesorgt: die neuen Schließanlagen an öffentlichen Sporthallen in Laupheim. Aber wie ist die Schließsituation in anderen Städten? Die SZ hat in Biberach, Ehingen, Friedrichshafen und Ulm nachgefragt.

Rückblick: Wer Anfang November in die Herrenmahd-, Rottum- oder Mehrzweckhalle wollte, stand unter Umständen vor verschlossenen Türen, weil nur noch Übungsleiter sie mit einem Transponder öffnen konnten. Inzwischen hat die Stadt nachgebessert, die Türen sind seit vergangener Woche jeweils für eine Viertelstunde vor und nach Trainingsbeginn geöffnet. Gleiches gilt für das Trainingsende. Voraussetzung ist allerdings, dass die Übungsleiter einen entsprechenden Mechanismus aktivieren. Die Stadt hatte die elektronischen Schließanlagen angeschafft, um Unbefugten den Zugang zu erschweren. Ziel ist es, Vandalismus und Diebstählen vorzubeugen.

In Friedrichshafen gibt es Hallen mit elektronischen und manuellen Schließanlagen. „In den Hallen mit elektronischer Schließung haben wir die gleiche Situation wie in Laup-heim“, sagt Monika Blank, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen. Installiert habe man die Schließanlagen zumeist im Zuge der Amok-Thematik an Schulen. Nach der Umstellung habe es Beschwerden gegeben, daher habe die Stadt die Schließanlagen auf das 15-Minuten-Zeitfenster umprogrammiert. „Seitdem gibt es nahezu keine Beschwerden mehr“, so Blank.

In Ehingen verfügen alle Sporthallen über elektronische Schließsysteme. „Wir haben bereits vor zehn Jahren mit der Umstellung begonnen“, teilt Bettina Gihr, Sprecherin der Stadt Ehingen, auf Anfrage mit. Inzwischen sind alle Hallen umgerüstet. Negative Reaktionen habe es nicht gegeben, im Gegenteil: Viele hätten schon zuvor den Wunsch geäußert, dass die Hallen nicht mehr dauerhaft offenstehen. Wie in Laupheim können die Übungsleiter die Tür innerhalb eines festgelegten Zeitfensters, das sich aus der Trainingszeit ergibt, öffnen und schließen, erklärt Gihr. Probleme mit Vandalismus und Diebstählen seien der Stadt nicht bekannt.

Die Stadt Biberach verzichtet auf elektronische Schließungen, erklärt Sprecherin Andrea Appel. „Lehrkräfte schließen die Hallen manuell, in der Regel macht der Hausmeister am späten Nachmittag einen Kontrollgang.“ Am Abend und an den Wochenenden seien die Sportvereine für die Schließung und ordnungsgemäße Nutzung verantwortlich. Vandalismus in Form aufgebrochener Ballschränke und verschmutzter Toiletten komme hin und wieder vor, halte sich aber einigermaßen im Rahmen. Für Diebstähle gelte Ähnliches. „Die Sportler nehmen ihre Wertsachen mit in die Halle“, sagt Appel. Allerdings seien aus den Umkleidekabinen auch schon Kleidungsstücke gestohlen worden.

Die Stadt Ulm hat im vergangenen Jahr darüber nachgedacht, ein elektronisches Schließsystem einzuführen. „Anlass war eine Umstellung im Bereich der Hausmeisterdienste“, teilt Carolin Ehringer, zuständig für Bildung und Sport, auf Anfrage mit. Allerdings hätten die Beteiligten die Idee zu einem frühen Zeitpunkt wieder verworfen. Der Grund: die Kosten und der höhere Verwaltungsaufwand. In der Schulzeit stehen die Hallen in der Regel offen, so Ehringer weiter. Die Sportvereine verfügten über Schlüssel und würden eigenverantwortlich auf- und abschließen. „Grundsätzlich fahren wir mit dieser Regelung ganz gut.“ Diebstähle – vor allem in den Umkleideräumen – kämen allerdings vor. Mit Vandalismus gebe es hingegen keine Probleme.