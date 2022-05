So stimmt’s

Zusammen unterwegs: Unter diesem Motto können sich Interessierte auf den Weg machen. Am Samstag, 7. Mai, erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine etwa neun Kilometer lange Strecke, zu Fuß, mit Rucksack und Bibel. Mitglieder der Ausschüsse für Caritas und Diakonie in der Seelsorgegemeinschaft haben geistliche Impulse vorbereitet. In den FußSpuren der seligen Sr. Ulrika Nisch wollen die Teilnehmer gewissermaßen unterwegs sein, gemeinsames Gehen, Beten, Singen, Sprechen und Schweigen erwartet sie. Ausgangs- und Endpunkt ist der „Bildstock am Ziegengehege“ in Laupheim. Die Teilnehmer sollen zum Start um 8.25 Uhr Verpflegung und ein Getränk für unterwegs mitbringen. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung für die Wanderung empfehlen sich, heißt es in der Medienmitteilung der Kirchengemeinde Peter und Paul Laupheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.