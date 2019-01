So sieht das neue Logo der Stadt Laupheim aus

Es wirke sympathisch und deute ein Lächeln an: So kündigte OB Rechle das neue Logo Laupheims für das 150-jährige Stadtjubiläum in diesem Jahr an. Es enthält vorerst die Farben der Stadt mit dem Schriftzug des Jubiläums – die Farben sollen aber auch 2019 noch bleiben.

Das Programm steht in groben Zügen bereits und beginnt am 25. Februar in der Schranne mit einem Vortrag des Stadtarchivars Gerd Winkler über Laupheims Weg zur Stadtgemeinde. Im Jahresablauf gibt es dazu unter anderem auch eine Ausstellung, einen Festakt im gleichaltrigen, heutigen Carl-Laemmle-Gymnasium, stehen verschiedene Veranstaltungen unter dem Motto des Jubiläums – und für den 6. bis 8. September ist ein großes Festwochende geplant.

Das Programm dafür ist in Planung und soll im Juni veröffentlicht werden. Am 17. Oktober richtet die Musikschule Gregorianium zum Jubiläum eine Musikgala mit einem Streifzug durch 150 Jahre Musikgeschichte aus.