So positionieren sich die Fraktionen im Laupheimer Gemeinderat zum Haushalt 2023

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Wo die Fraktionen ihre Schwerpunkte setzen wollen, wo dringenden Handlungsbedarf sehen und welche Themen ihrer Meinung nach im kommenden Etat nicht berücksichtigt wurden:

„Bei der der Gesundheitsversorgung darf sich die Stadt nicht aus der Verantwortung nehmen“

Erwin Graf, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler: Die Haushaltsberatungen 2023 finden ihren Abschluss, doch der Krisenmodus scheint kein Ende zu nehmen. Nach Pandemie und mit dem Krieg in der Ukraine trifft uns die steigende Inflation und eine drohende Rezession. Laupheim wächst, die Infrastruktur muss Schritt halten. Eine dringende Aufgabe ist die Schaffung von Wohnraum. Auch für Flüchtlinge und einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen brauchen wir sozialen Wohnraum. Aber auch die Bereitstellung von Bauland ging in den vergangenen Jahren zu langsam. Dies gilt auch für die Erschließung von Gewerbeflächen. Abwanderungen können wir uns nicht mehr erlauben. Neue Wege in der städtischen Grundstückspolitik sind hier notwendig.

Erwin Graf, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler. (Foto: privat)

Bei der Gesundheitsversorgung darf sich die Stadt nicht aus der Verantwortung nehmen. Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung sitzen in einem Boot, die Sana ist mit ihrem MVZ Teil der ambulanten Versorgung im neuen Ärztehaus. Der Landkreis nimmt Geld in die Hand – und wir als Stadt werden es auch tun, um eine funktionierende Versorgung zu schaffen.

Auch in den Schulen fehlt es an Klassen- und Fachräumen. Container sind nicht der Anspruch einer modernen Schulstadt. Hier dürfen wir nicht auf Sicht fahren. Das Gleiche gilt für Umwelt und Nachhaltigkeit. Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels. Ein nachhaltiges und ökologisches Umfeld zu schaffen, ist jetzt wichtig. Wir müssen Vorreiter sein. Die Pflicht zu Photovoltaik, auch auf allen öffentlichen Dächern, und Solarthermie muss Voraussetzung sein.

„Auch beim Rathaus muss etwas passieren, das ist ein unzumutbarer Zustand für die Beschäftigten“

Roland Pecha, Fraktionsvorsitzender CDU: Der Haushalt wurde sehr gewissenhaft, mit Augenmaß und den uns möglichen finanziellen Mitteln aufgestellt. Uns ist bewusst, dass es noch viele Positionen geben würde, die anzugehen sind. Aber unsere Verantwortung ist, nur das zu beschließen, was finanziell und personell zu leisten ist. Für 2023 sehen wir folgende Schwerpunkte: Wir halten es für notwendig, ein Organisationssystem für die Verwaltung zu implementieren, um die Planung von Personalkosten, die Optimierung der Abläufe und Planung des künftigen Personalbedarfs optimieren. Auch bei der Digitalisierung müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ziel ist hier eine Verbesserung der Verwaltung und des Bürgerservices.

Roland Pecha, Fraktionsvorsitzender CDU. (Foto: privat)

Bei den Kitas und Kindergärten müssen wir dafür sorgen, dass diese mit den notwendigen Investitionen in Liegenschaften und Personal ausgestattet werden. Darüber hinaus müssen wir den Unterhalt unserer Liegenschaften sichern. Diese Sanierungen dienen dem Werterhalt und sie reduzieren auch Energiekosten. Wir sind sehr zufrieden, dass dieses Thema nun aktiv mit neuen Stellen angegangen wird. Wichtig ist, dass die Stadt in den sozialen Wohnungsbau investiert. Doch wir wissen, dass die Anzahl der Wohnungen bei weitem nicht ausreichen wird, um alle geflüchteten Menschen unterzubringen, ohne unsere Bürger dabei zu benachteiligen.

Dringendster Handlungsbedarf besteht unserer Meinung nach bei der Gesundheitsversorgung. Hier braucht es dringend ein gemeinsames Konzept mit Verwaltung, Ärzten, Kreis und Bürgern. Auch beim Rathaus muss etwas passieren, das ist ein unzumutbarer Zustand für die Beschäftigten. Und bei den städtischen Finanzen müssen wir die Entwicklung der Verschuldung im Blick behalten.

„Wir sehen dringenden Handlungsbedarf bezüglich der Information und Kommunikation der Verwaltung“

Mario Fischer, Fraktionssprecher Offene Liste: Mit der Verabschiedung des städtischen Haushaltsplans für 2023 ist es kurz vor der Amtseinsetzung des neuen Oberbürgermeisters Ingo Bergmann gelungen, endlich wieder im zu Ende gehenden Kalenderjahr die finanziellen Weichen für das kommende Jahr zu stellen. Neben allen in der Stellungnahme zum Haushaltsplan geäußerten Punkten möchte die Offen Liste 2023 insbesondere folgende Schwerpunkte setzen. Gestaltung der Innenstadt: Insbesondere der Antrag zur Schließung der oberen Mittelstraße an Markttagen und die damit einhergehenden Gespräche müssen weiter vorangetrieben werden, ebenso wie alle Überlegungen rund um die Themen Rathaus und Gesundheitszentrum.

Mario Fischer, Fraktionssprecher Offene Liste. (Foto: privat)

Dies führt unmittelbar zu der Frage nach dem dringendsten Handlungsbedarf in den kommenden Jahren, den wir in der medizinischen Grundversorgung einer großen Kreisstadt sehen. Sei es im Bereich der niedergelassenen Hausärzte, sei es in der ambulanten oder auch stationären Versorgung, die seit dem Rückzug der Sana in den Vordergrund gerückt ist. Nicht nur, aber auch in diesem Zusammenhang sehen wir aufgrund jüngster Entwicklungen ebenso dringenden Handlungsbedarf in der Informations- und Kommunikation der Verwaltung – gerade wenn es um die „Mitnahme“ der Bürgerschaft bei komplexen Projekten geht.

Last but not least die Frage nach unzureichender Berücksichtigung im Haushalt. Hier hätten wir uns ein Mehr an Berücksichtigung für das Thema „Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Kommune“ gewünscht, ebenso wie eine stärkere Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Unterstützung selbstständiger Versorgung gerade für die zunehmend älter werdende Bevölkerung.

„Wir müssen das Augenmerk noch mehr auf die Mobilität und die Verkehrssicherheit unserer Bürger richten“

Iris Godel-Ruepp, Fraktionssprecherin der Freien Liste: Die Freie Liste sieht nach wie vor die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung als vorrangig mit der Sicherung und dem Ausbau des Ärztehauses, der Gewinnung von Haus- und Fachärzte sowie der dazu notwendigen Infrastruktur. In diesem Zusammenhang raten wir dringend einen zweiten Rettungswagen in Laupheim zu stationieren. Das ist in der Tat der dringendste Handlungsbedarf.

Iris Godel-Ruepp, Fraktionssprecherin der Freien Liste. (Foto: privat)

Wenn wir auf die Forderungen zur Abwendung der Klimakrise schauen, müssen wir das Augenmerk noch mehr auf die Mobilität und die Verkehrssicherheit unserer Bürger richten. Mitzumachen, umzusteigen und Gewohntes sein zu lassen wird nur funktionieren, wenn gute verlässliche Alternativen im Angebot sind. Es gilt die Radwege weiter auszubauen, Parken situationsgerechter abzuwickeln, das Rufbussystem weiter prüfen, ausbauen und zu sichern.

Ein ganz anderes Thema ist der Flächennutzungsplan. Eine schnelle und dann stetige Fortschreibung braucht es dringlich, auch um Abwanderungen von Firmen entgegenzuwirken und damit unsere Wirtschaft zu stärken. Das gute Gleichgewicht unterschiedlichster Wirtschaftszweige hat sich in der Coronazeit für Laupheim bewährt und ausgezahlt. Als Gegengewicht darf man den Blick auf Wohnraum, vor allem bezahlbaren, nicht vergessen. Wie viel Fläche wir dann insgesamt verbrauchen wollen, muss definiert sein. Innen vor außen sollte zum Prinzip werden. Uns ist Tierschutz und Tierwohl wichtig. Für das Thema Krähen oder Biber braucht es bessere Handlungsoptionen. Diese Optionen sollten alle Beteiligten, Mensch wie Tier, berücksichtigen.

„Eine zentrale Zukunftsaufgabe wird daher die Sicherstellung eines Gesundheitszentrums in Laupheim sein“

Martina Miller, Sprecherin der SPD: Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt große Herausforderungen für die Kommunen mit sich. Ergänzt um die Themen Fachkräftemangel, medizinische Versorgung, Bewirtschaftungskosten und Mobilität befinden sich viele Gemeinden im Dauerkrisenmodus. Trotz dieser Rahmenbedingungen ist es der Stadtverwaltung gelungen, einen ausgewogenen Haushalt aufzustellen.

Martina Miller, Sprecherin der SPD. (Foto: privat)

Wir sind erleichtert, dass unsere langjährigen Anträge, wie die Sanierung denkmalgeschützter Parkbadgebäude und des Rathauses sowie die Investitionszusage für das Planetarium und der Einstieg in den sozialen Wohnungsbau berücksichtigt wurden. Wir begrüßen, dass OB Bergmann mit dem Verein Kommunales Kino gemeinsame Entwicklungs- und Umsetzungsmöglichkeiten sucht. Nachdem die Verwaltung den Stellenplan nachjustiert hat, sind wir erleichtert, dass nun der Bereich Energiemanagement gestärkt wird und unser Antrag zur Aufstockung der Sozial- und Wohngeldstelle bereits über die Fachämter Berücksichtigung fand.

Weitere Schwerpunkte sehen wir in einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zum Schutz heimatgeschichtlicher Gebäude, einem Verkehrskonzept für den Freizeitbereich Rißtal und einem Lückenschluss der Radwege in der Ulmer und Biberacher Straße sowie einem attraktiven Stadtlinienverkehr. Demnächst endet nach 146 Jahren unsere stationäre Krankenhausversorgung. Wir danken allen Beschäftigten sowie dem Förderverein „Spätes Glück“ für deren Engagement. Eine zentrale Zukunftsaufgabe wird daher die Sicherstellung eines Gesundheitszentrums in Laupheim sein.